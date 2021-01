Fórum de Davos premia o fotógrafo Sebastião Salgado na abertura do evento

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi premiado com o “Crystal Awards”, um prêmio oferecido pela organização do Fórum Econômico Mundial. O evento deste ano ocorre de forma online, devido à pandemia do novo coronavírus e começou neste domingo, 24, justamente com a premiação que reconhece artistas que promovem mudanças positivas. Além do brasileiro, o arquiteto ganês David Adjaye também foi premiado. O Fórum Econômico Mundial vai até o próximo dia 29 e deve discutir, principalmente, questões de sustentabilidade na edição deste ano. “Podemos viver todos dentro de um planeta protegido. Podemos viver em paz com o meio ambiente”, disse Salgado ao agradecer a premiação.

Pela segunda edição seguida, o presidente Jair Bolsonaro não irá participar do evento. Nos painéis, o governo será representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros Paulo Guedes, Tereza Cristina e Ernesto Araújo.

Para a organização de Davos, o trabalho de Salgado abre debate sobre a condição humana e chamam atenção a questões de desigualdade e sustentabilidade. “O mais importante para a comunidade humana pelo mundo é a solidariedade”, afirmou ele. “Os valores de nossa sociedade não são intelectuais ou materiais. Mas são valores essenciais como comunidade, solidariedade e amor”, disse. “São os valores que nossa mãe nos ensina. Mãe não ensina egoísmo.

Salgado, antes de começar a fotografar, chegou a trabalhar como economista na Organização Internacional do Café, no fim da década de 1960. Desde então, produziu várias séries extensas de documentários ao longo de sua carreira, incluindo África , Gênesis , e sua vida e obra são o assunto do livro From My Land to the Planet. Recentemente, concluiu o projeto sobre a Amazônia e as comunidades indigenas, com objetivo de consientizar sobre a extração ilegal de madeira e outras alterações no bioma, que impactam em mudanças climáticas. Questionado sobre uma mensagem a líderes mundiais, o fotógrafo Salgado insistiu na necessidade de se manter a esperança e aposta que a atual crise deverá servir como forma de garantir que a humanidade possa “viver melhor”.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Participação brasileira

Com a opção de Bolsonaro em ficar mais uma vez de fora do Fórum de Davos, mesmo com versão virtual este ano, o Brasil será representado por ministros e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele, aliás, participará na quarta-feira, 27, do painel”Financiando a transição na Amazônia para uma bioeconomia sustentável”. Mourão é presidente do Conselho Amazônia legal.

No mesmo dia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa da sessão “Destravando inovação para transformar os sistemas de alimentação”. Na sexta-feira, 29, haverá participação de mais dois membros do primeiro escalão do governo brasileiro. O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) participará de uma sessão sobre geopolítica. Já Paulo Guedes fala em painel sobre o sistema internacional de comércio.

​O fórum reunirá virtualmente diversos chefes de governo, entre eles Xi Jinping (China), Angela Merkel (Alemanha), Alberto Fernández (Argentina) e Iván Duque (Colômbia). O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres e o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS também irão participar do evento.