Fortuna de Elon Musk supera PIB de 11 países da América do Sul; veja valor

A fortuna de Elon Musk, estimada em 873,1 bilhões de dólares pela Forbes, é superior ao PIB de 11 dos 12 países da América do Sul. O único país da região cuja economia supera o patrimônio do empresário é o Brasil.

Na cotação de 5,17 reais por dólar, a riqueza de Musk equivale a cerca de 4,5 trilhões de reais. O valor fica abaixo dos 2,28 trilhões de dólares, ou 11,8 trilhões de reais, projetados para o PIB brasileiro em 2025, mas ultrapassa com folga o da Argentina, segunda maior economia sul-americana no recorte, estimado em 681 bilhões de dólares.

Os números de PIB são do Fundo Monetário Internacional (FMI) e se referem a 2025. Depois da Argentina, aparecem Colômbia (457 bilhões de dólares), Chile (355 bilhões de dólares) e Peru (341 bilhões de dólares). Também ficam abaixo da fortuna de Musk os PIBs de Equador (130 bilhões de dólares), Venezuela (99,6 bilhões de dólares), Uruguai (85,5 bilhões de dólares), Bolívia (64,2 bilhões de dólares), Paraguai (49,3 bilhões de dólares), Guiana (27,1 bilhões de dólares) e Suriname (4,66 bilhões de dólares).

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É importante lembrar que a comparação considera grandezas diferentes: a fortuna de Musk corresponde a um patrimônio individual acumulado, enquanto o PIB mede a produção econômica de um país em determinado período.

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Mais que o dobro dos bilionários brasileiros

O patrimônio de Musk também supera o valor somado das fortunas dos 255 brasileiros incluídos pela Forbes em sua lista de bilionários de 2026. Juntos, eles possuem 1,86 trilhão de reais — menos da metade da riqueza atribuída ao empresário.

A diferença chega a aproximadamente 2,64 trilhões de reais. Mesmo se o grupo brasileiro fosse hipoteticamente dobrado para 510 pessoas, o patrimônio combinado seria de 3,73 trilhões de reais, ainda abaixo dos cerca de 4,5 trilhões de reais de Musk.

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O brasileiro mais rico da lista, Eduardo Saverin, aparece com patrimônio estimado em 162,9 bilhões de reais. Seriam necessárias cerca de 28 fortunas desse tamanho para igualar a riqueza atribuída a Musk.