ForPlayers 360 e Andbank firmam parceria para atender jogadores de futebol

A ForPlayers 360, ecossistema de serviços para atletas e suas famílias, e o Andbank, private bank internacional especializado em investimentos e gestão de patrimônio, firmaram uma parceria para oferecer educação financeira, investimentos e planejamento patrimonial a jogadores de futebol, ex-atletas, técnicos e familiares. O lançamento da iniciativa será nesta quinta-feira, 12, durante a Data Fifa, em São Paulo.

A proposta é acompanhar os profissionais desde os primeiros contratos até o pós-carreira. O atendimento considera características da trajetória no futebol, como a concentração de rendimentos em um período relativamente curto, a possibilidade de atuação no exterior e a necessidade de organização financeira e patrimonial para o período após o encerramento da atividade esportiva.

Pelo acordo, a ForPlayers 360 ficará responsável pelo relacionamento com atletas, famílias, empresários e clubes, além do acompanhamento contínuo e da conexão com sua rede de parceiros. O ecossistema também oferece acesso a serviços, especialistas, eventos, conteúdos e benefícios por meio de um aplicativo.

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Já o Andbank concentrará a estrutura financeira, com atendimento de profissionais especializados e soluções de investimentos no Brasil e no exterior, câmbio, crédito, planejamento sucessório e family office. A gestão e a recomendação de investimentos ficarão sob responsabilidade do banco.

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Uma das frentes será o ForPlayers Next, programa voltado a jovens talentos do futebol e suas famílias. A entrada ocorrerá por seleção e convite, a partir de indicações de clubes, empresários e da rede da ForPlayers 360. Os participantes terão acesso a atendimento de private banking desde o início da carreira, educação financeira, eventos com ex-jogadores e mentores e ao aplicativo do ecossistema. O objetivo é estimular a organização financeira e patrimonial desde os primeiros rendimentos da atividade profissional.

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Para jogadores que atuam no exterior, a parceria inclui acesso à estrutura internacional do Andbank, com serviços de contas e investimentos fora do Brasil, operações de câmbio e soluções offshore. O planejamento patrimonial poderá abranger ainda a organização dos recursos, a sucessão e as necessidades financeiras das famílias durante as diferentes etapas da carreira.

A iniciativa também inclui apoio a projetos sociais de atletas e ex-atletas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os atletas-clientes também poderão destinar parte do próprio Imposto de Renda a essas iniciativas, respeitadas as regras legais aplicáveis.