Forno de Minas entra no mercado de queijos e testa expansão nacional

A Forno de Minas está transformando um ingrediente que tradicionalmente ficava dentro de seus produtos em uma nova linha de negócios.

A fabricante de pão de queijo começou a vender diretamente ao consumidor uma linha própria de queijos especiais. O projeto estreia na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que funcionará como mercado-piloto por um período estimado entre seis meses e um ano antes de uma eventual expansão nacional.

A empresa já produzia queijo para abastecer suas próprias receitas e operações B2B. Seu laticínio em Conceição do Pará, Minas Gerais, processa atualmente cerca de 5 milhões de litros de leite por mês.

A nova linha começa com Minas Padrão, Gouda e Parmesão em peças de 150 gramas, além de uma tábua com os três tipos. Os preços sugeridos são de R$ 27,90 e R$ 37,90, respectivamente.

Continua após a publicidade

Segundo a companhia, a entrada no novo segmento não exigiu ampliação da estrutura industrial. A estratégia será testar inicialmente aceitação, sabores, embalagens, distribuição e logística em Minas Gerais.

A Forno de Minas emprega aproximadamente 1.500 pessoas e exporta seus produtos para 14 países. A empresa pertence à canadense McCain.