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Economia

Forno de Minas entra no mercado de queijos e testa expansão nacional

Empresa usa laticínio que processa 5 milhões de litros de leite por mês para abrir nova frente de negócios

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 14h30
Três embalagens de queijos Forno de Minas: duas retangulares de Minas Padrão e Gouda, e uma triangular de Parmesão, todas com rótulos escuros e detalhes vermelhos e dourados, sobre fundo branco
Novos produtos da Forno de Minas (Divulgação/Divulgação)
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A Forno de Minas está transformando um ingrediente que tradicionalmente ficava dentro de seus produtos em uma nova linha de negócios.

A fabricante de pão de queijo começou a vender diretamente ao consumidor uma linha própria de queijos especiais. O projeto estreia na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que funcionará como mercado-piloto por um período estimado entre seis meses e um ano antes de uma eventual expansão nacional.

A empresa já produzia queijo para abastecer suas próprias receitas e operações B2B. Seu laticínio em Conceição do Pará, Minas Gerais, processa atualmente cerca de 5 milhões de litros de leite por mês.

A nova linha começa com Minas Padrão, Gouda e Parmesão em peças de 150 gramas, além de uma tábua com os três tipos. Os preços sugeridos são de R$ 27,90 e R$ 37,90, respectivamente.

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Segundo a companhia, a entrada no novo segmento não exigiu ampliação da estrutura industrial. A estratégia será testar inicialmente aceitação, sabores, embalagens, distribuição e logística em Minas Gerais.

A Forno de Minas emprega aproximadamente 1.500 pessoas e exporta seus produtos para 14 países. A empresa pertence à canadense McCain.

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