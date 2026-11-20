Investir na formação de lideranças negras começa a produzir resultados que vão além do discurso corporativo. Uma pesquisa inédita do Movimento pela Equidade Racial (MOVER), divulgada na semana da Consciência Negra, mostra que 54% dos participantes de seus programas de formação e desenvolvimento de lideranças tiveram aumento de renda. A remuneração média passou de 10 mil reais para 12 mil reais, uma alta de 20%.

O levantamento também revela que 46% dos profissionais registraram algum tipo de avanço na carreira, seja por promoção, mudança de posição ou progressão dentro da própria função. Entre os entrevistados, 28% subiram ao menos um nível na hierarquia corporativa. Desse grupo, aproximadamente metade alcançou cargos de liderança.

Os resultados ajudam a colocar números em uma discussão recorrente nas grandes empresas brasileiras: como transformar compromissos de diversidade em oportunidades concretas de ascensão profissional. Há cinco anos, o MOVER reúne empresas em torno da agenda de equidade racial e já capacitou cerca de 6,7 mil pessoas.

“A equidade racial precisa ser acompanhada com o mesmo rigor aplicado a outras prioridades do negócio. Medir quantas pessoas acessam uma formação é parte desse trabalho. Acompanhar o que acontece depois, em carreira e renda, nos ajuda a avaliar a contribuição dos programas e orientar os próximos investimentos”, afirma Natália Paiva, CEO do MOVER.

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Para a executiva, os resultados reforçam a necessidade de manter investimentos e metas para ampliar a presença de profissionais negros nas posições mais altas das empresas. O desafio agora é fazer com que o avanço identificado entre os participantes deixe de ser exceção e ganhe escala no mercado de trabalho brasileiro.