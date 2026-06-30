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Ford faz recall de mais de 740 mil veículos por falha na transmissão

Problema pode comprometer o sistema de estacionamento de picapes e SUVs

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h44 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h41
Concessionária da Ford em Chicago, nos Estados Unidos
Concessionária da Ford em Chicago, nos Estados Unidos (Getty/Getty Images)
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A Ford anunciou o recall de mais de 740 mil veículos nos Estados Unidos após identificar uma falha na transmissão que pode comprometer o sistema de estacionamento e aumentar o risco de acidentes.

Segundo a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA), o defeito pode fazer com que o sistema de estacionamento seja acionado enquanto o veículo ainda está em movimento.

O problema pode danificar o mecanismo responsável por manter o carro parado e permitir que ele se desloque mesmo quando a alavanca indicar a posição “Park”.

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O chamado envolve modelos populares da montadora, entre eles picapes F-150, SUVs Explorer e Expedition e os utilitários esportivos Lincoln Aviator e Navigator.

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Defeito afeta sistema de estacionamento

De acordo com a agência reguladora americana, a falha ocorre na transmissão automática e pode impedir que o mecanismo de travamento das rodas funcione corretamente.

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Nessas situações, o motorista pode acreditar que o veículo está devidamente estacionado quando, na prática, ele ainda pode se movimentar, aumentando o risco de colisões ou atropelamentos.

A recomendação é que os proprietários atendam ao chamado da fabricante assim que forem notificados.

Recall amplia desafios da Ford

O novo recall aumenta a pressão sobre a Ford, que nos últimos anos vem enfrentando sucessivos problemas de qualidade e custos elevados com reparos.

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A empresa figura entre as montadoras com maior número de recalls nos Estados Unidos desde 2022, situação que tem levado investidores e analistas a questionar os controles de qualidade da companhia.

Sob o comando do CEO Jim Farley, a montadora lançou um programa para reduzir falhas de fabricação e diminuir as despesas bilionárias relacionadas a garantias e campanhas de reparo.

Qualidade virou prioridade estratégica

A melhora na qualidade dos veículos tornou-se uma das principais metas da Ford em meio à transformação da indústria automobilística.

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Enquanto amplia os investimentos em veículos elétricos, softwares embarcados e tecnologias de assistência ao motorista, a companhia também tenta reduzir custos operacionais e recuperar margens de lucro.

Analistas avaliam que controlar os gastos com recalls será essencial para fortalecer a competitividade da fabricante diante da crescente concorrência de montadoras tradicionais e de novos fabricantes de veículos elétricos.

Proprietários serão comunicados

A Ford informou que os proprietários dos veículos afetados serão comunicados para realizar gratuitamente o reparo nas concessionárias autorizadas.

A NHTSA orienta que os motoristas verifiquem se seus veículos fazem parte da campanha de recall utilizando o número do chassi (VIN) nos canais oficiais da agência ou da própria montadora.

Embora recalls sejam relativamente comuns na indústria automotiva, campanhas envolvendo centenas de milhares de veículos costumam ter impacto financeiro relevante, tanto pelos custos de reparo quanto pelos efeitos sobre a reputação das fabricantes.

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