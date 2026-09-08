Ford faz recall da Ranger Raptor no Brasil por risco de problemas com airbags laterais
Recall envolve unidades produzidas entre março e junho de 2026; falha pode impedir a abertura adequada dos airbags
A Ford anunciou nesta terça-feira, 8, um recall no Brasil para unidades da Ranger Raptor, modelo 2026. A campanha envolve veículos produzidos entre 11 de março e 19 de junho deste ano, identificados pelos finais de chassi entre TX764311 e TX784494. O chamado está relacionado à proteção interna dos airbags de cortina instalados nas laterais do veículo. Segundo a montadora, uma modificação nesse componente pode fazer com que a bolsa do airbag fique retida junto ao revestimento da coluna central, comprometendo a abertura do dispositivo durante uma colisão.
Nessa situação, os ocupantes do veículo podem deixar de receber a proteção oferecida pelo airbag. Há ainda a possibilidade de o revestimento da coluna se desprender e atingir pessoas dentro da cabine, segundo a montadora, aumentando o risco de ferimentos. A solução prevista pela Ford é a troca gratuita da proteção interna dos airbags de cortina. O atendimento terá início em 10 de outubro e deve levar cerca de duas horas, embora o tempo possa variar conforme o movimento nas concessionárias.
Os proprietários podem verificar se o veículo está incluído na campanha pelo aplicativo da Ford, pelo Centro de Atendimento Ford (CAF), no telefone 0800 703 3673, ou diretamente em uma concessionária da marca. Caso o automóvel esteja entre os afetados, o reparo deverá ser agendado para atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.