Ford anuncia acordo com funcionários da planta em São Bernardo do Campo

Os funcionários da Ford em São Bernardo do Campo (SP) aprovaram um acordo com a montadora em assembleia realizada nesta terça-feira, 30. O objetivo é recompensar, em partes, o fechamento da fábrica na cidade, anunciado em fevereiro.

A negociação contempla um plano de demissão incentivada (PDI), apoio psicológico, programa de requalificação profissional e possível antecipação do encerramento das atividades de manufatura, a qual depende da negociação com um potencial comprador.

“A compensação financeira oferecida pela Ford será definida com base na combinação de condições empregatícias (mensalistas e horistas), tempo de trabalho e eventual contratação do funcionário por um potencial comprador da unidade de São Bernardo do Campo”, comunicou a Ford, em nota.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o PDI tem como base índices que variam de 1,5 a dois salários por ano trabalhado. Funciona assim: ao metalúrgico que participar do processo de seleção e for contratado pelo novo grupo, será oferecido o índice de 1,5. Aqueles que não forem contratados ou que decidirem sair em definitivo, sem passar pela seleção, receberão o pacote de incentivos com base em dois salários. O desligamento dos trabalhadores interessados em ficar na nova empresa só acontecerá após o processo de seleção. Caso a venda não se concretize, todos receberão o valor maior.

A mesma lógica é utilizada para os trabalhadores mensalistas. O PDI para quem ficar na nova empresa tem como base 0,75 de salário por ano trabalhado. Quem sair recebe um salário por ano trabalhado.

“Nosso objetivo agora é garantir a manutenção da fábrica com novos proprietários, e que ela continue fabricando caminhões. As negociações estão acontecendo e nós vamos discutir com eles, no momento certo, as condições de trabalho daqueles que serão admitidos por esse novo patrão”, destacou o presidente do sindicato, Wagner Santana.

A Ford também informou que as conversas com potenciais compradores da fábrica de São Bernardo do Campo continuam. Nos bastidores, o nome mais comentado para adquirir a planta é o do grupo automotivo brasileiro Caoa.

Entenda o caso

Em 19 de fevereiro, a Ford anunciou o fechamento da planta de São Bernardo do Campo. Na ocasião, a montadora explicou que vai encerrar sua atuação no segmento de caminhões na América do Sul e deixar de comercializar os modelos Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta, produzidos apenas no ABC paulista. O motivo, segundo a companhia, é a “ampla reestruturação de seu negócio global”.

Governos estadual e federal, com a prefeitura de São Bernardo do Campo, negociam a venda da fábrica para outra empresa automotiva, a fim de manter os empregos na região. Um possível comprador pode se beneficiar do programa de incentivo fiscal à indústria anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em março. Serão oferecidas reduções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em até 25% para montadoras que apresentarem planos de investir pelo menos 1 bilhão de reais e que gerarem no mínimo 400 postos de trabalho.