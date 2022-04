Forças Armadas aprovam compra de milhares de comprimidos de Viagra

As Forças Armadas aprovaram a compra de mais de 35 mil unidades de Sildenafila, medicamento conhecido popularmente na composição do Viagra, utilizado para tratar disfunção erétil. As informações foram publicadas pela jornalista Bela Megale, colunista do jornal O Globo, e confirmadas por VEJA no Portal da Transparência. Pelo menos oito leilões para as compras foram realizados pelos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Do montante, 28 mil comprimidos serão destinados à Marinha. Outros 5 mil pílulas têm como destino o Exército e outros 2 mil, a Aeronáutica. O medicamento, porém, é usado para o tratamento de hipertensão arterial desde 2010. Desde 2012, para o tratamento da Esclerose Sistêmica.