“Foi uma boa surpresa”, diz Campos Neto sobre o PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) registrou expansão de 0,9% no segundo trimestre, dado bem acima do que as expectativas do mercado financeiro, que previa avanço entre 0,2% e 0,3% após a forte expansão do primeiro trimestre. O resultado surpreendeu a todos, inclusive Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que disse a empresários se tratar de uma “boa surpresa”.

O presidente do Banco Central é um dos participantes da Lide Brazil Conference, que acontece nesta sexta-feira, 1º de setembro, e no sábado, 2 de setembro em Washington, nos Estados Unidos.

O avanço do PIB ocorre graças aos bons resultados de indústria e serviços, que cresceram 0,9% e 0,6%, respectivamente, e compensaram a queda do agro, que recuou 0,9% no período.