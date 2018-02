Fogo de Chão é vendida para fundo americano por US$ 560 mi

A empresa de investimentos Rhône Capital anunciou nesta terça-feira acordo para comprar a Fogo de Chão em uma transação que avalia a rede de churrascarias brasileira em 560 milhões de dólares.

A oferta da Rhône é toda em dinheiro e os acionistas da Fogo de Chão receberão 15,75 dólares por ação da empresa, valor que representa um prêmio de 25,5% em relação ao fechamento do papel na sexta-feira passada.

“Após um processo de avaliação das opções disponíveis, o conselho de administração está confiante de que esta transação vai dar à Fogo de Chão oportunidade significativa de gerar valor para nossos acionistas e fornecer o melhor caminho adiante para a Fogo de Chão”, disse o presidente-executivo da rede de churrascarias, Larry Johnson, em comunicado.

A aquisição deve ser concluída no segundo trimestre após obter aprovações regulatórias.

A primeira churrascaria Fogo de Chão foi aberta no Brasil em 1979. Atualmente, a rede opera 38 restaurantes nos Estados Unidos e 9 no Brasil e tem duas joint-ventures no México e outras duas no Oriente Médio.