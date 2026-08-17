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Focus revela projeções do mercado para inflação, PIB, Selic e dólar; confira

Faria Lima não fez nenhuma alteração nesta semana; veja detalhes da pesquisa do Banco Central

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 08h40 | Atualizado em 17 ago 2026, 08h42
Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília
Para o PIB, o mercado também não alterou sua estimativa semanal (Reprodução/VEJA)
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Focus revela projeções do mercado para inflação, PIB, Selic e dólar; confira Priorizar nos meus resultados Google

As expectativas do mercado para os principais indicadores econômicos do Brasil permaneceram praticamente inalteradas na semana encerrada em 14 de agosto, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 17. Para o fim de 2026, os economistas mantiveram as projeções para inflação, crescimento da economia, taxa básica de juros e câmbio.

A mediana das projeções para o IPCA permaneceu em 5,02%, mesmo nível da semana anterior. Há quatro semanas, a expectativa era de 5,15%, o que representa uma redução de 0,13 ponto percentual no período.

Para o PIB, o mercado também não alterou sua estimativa semanal. A projeção de crescimento da economia brasileira em 2026 ficou em 1,98%, contra os mesmos 1,98% registrados uma semana antes. Há quatro semanas, a expectativa era de expansão de 1,99%.

No câmbio, os economistas mantiveram a estimativa de 5,20 reais por dólar para o encerramento de 2026. O valor também estava em 5,20 reais na semana anterior. Há quatro semanas, a projeção era ligeiramente maior, de 5,28 reais por dólar.

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A previsão para a Selic no fim do ano igualmente ficou estável em 13,75% ao ano. O mercado já projetava esse nível na semana anterior. Quatro semanas atrás, a mediana estava em 14%, indicando uma redução de 0,25 ponto percentual na expectativa ao longo do período.

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