Focus: projeções para inflação em 2024 e 2025 continuam em alta

O boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central mostra que as projeções dos analistas para a inflação neste e no próximo ano seguem em alta. Para 2026 e 2027, a projeção é de queda.

A estimativa do IPCA para este ano avançou de 4,0% para 4,02%. É a nona semana de alta. A previsão para inflação de 2025 subiu de 3,87% para 3,88%. Os analistas também elevaram as estimativas para o IGP-M em 2024, de 3,39% para 3,40% , mas mantiveram as projeções para 2025 em 3,90%.

Para 2026, a projeção de inflação, medida pelo IGP-M, caiu de 3,83% para 3,80% e a de 2027 recuou de 3,70% para 3,68%. A estimativa da taxa básica de juros Selic continua em 10,50% em 2025 e 9,50% para 2025. A mediana das projeções para o crescimento do PIB (produto interno bruto) em 2024 subiu de 2,09% para 2,10%. No entanto, a previsão para o próximo ano caiu de 1,98% para 1,97%.

Na opinião do consultor e professor dos cursos de pós-graduação da Fipecafi, Sergio Shmayev, as projeções contemplam a pressão com o recente aumento do dólar e o desequilíbrio das contas públicas com déficit primário de R$ 63,9 bilhões em maio. Ele lembra ainda que a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para 2024 é de 3,0%.

“Para uma mudança nesse quadro o governo deverá fazer a lição de casa, colocar em prática um plano de redução os gastos sinalizando para o mercado que a economia está sob controle, o Bacen já sinalizou que isso acontecendo poderá intervir com mecanismos de controle cambial, venda de dólar, para frear a desvalorização do real frente ao dólar, o mercado prevê um dólar de R$ 5,20 para o final do ano”, afirma.