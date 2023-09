Focus: Mercado projeta PIB mais robusto e inflação maior

O Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central (BC), revisou mais uma vez as perspectivas para o crescimento da economia brasileira em 2023. A previsão para o PIB foi elevada para 2,64%, um acréscimo de 0,08 ponto percentual em relação à semana passada, quando o mercado projetou alta de 2,56%. As revisões ocorrem dez dias depois do anúncio de um crescimento trimestral do PIB de 0,9%, superando as expectativas do mercado. Além disso, o mercado também projeta um crescimento maior em 2024 e 2025, de 1,47% e 2%, consecutivamente.

No entanto, as notícias não são totalmente otimistas. Com o crescimento mais robusto, o mercado elevou as previsões para a inflação também aumentaram, o que pode influenciar as decisões de juros do BC. A estimativa para o índice de preços avançou ligeiramente de 4,92% para 4,93% neste ano, e de 3,88% para 3,89% em 2024. Vale ressaltar que o Banco Central tem como meta uma inflação de 3,25% para 2023 e 3% para os anos de 2024 e 2025, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Essas projeções são de grande relevância para os agentes financeiros, que as usam como base para fazer apostas sobre as futuras decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Na última reunião do Copom, a autoridade monetária reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,50 ponto percentual, fixando-a em 13,25% ao ano. Sinalizou, ainda, que mais cortes desta magnitude poderiam ocorrer, caso o cenário econômico continue favorável.

Em relação às projeções para a taxa Selic, o Boletim Focus não apresentou alterações nesta semana. As estimativas se mantiveram em 11,75% ao final de 2023, 9,0% para 2024 e 8,50% tanto para 2025 quanto para 2026.

Continua após a publicidade

Publicidade