Focus: Mercado eleva projeção de inflação para 2024

O Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, revisou para cima a projeção de inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, subindo 0,01 ponto percentual para 3,87%. Para este ano, a previsão continua em inalterada, em 4,86%.

O aumento na projeção para o próximo ano preocupa, pois, a mera estabelecida para a inflação em 2023 é de 3,25%, de 3% para o próximo, ambas com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

As projeções para o PIB mantiveram-se estáveis em 2,92% neste ano, e 1,50% em 2024. O prognóstico põe fim a uma sequência de cinco semanas de crescimento contínuo neste indicador.

Em relação às previsões para a taxa de juros, a Selic, ao término deste ano e do próximo, não houve alterações, com o mercado mantendo a previsão da Selic em 11,75% e 9,00% no final de cada período respectivamente.

