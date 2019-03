Focus: economistas reduzem previsão de crescimento do PIB para 2,30%

Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,30% em 2019, segundo dados do Boletim Focus divulgados nesta quarta-feira, 6. Na semana anterior, a projeção dos economistas consultados pelo Banco Central estimavam que a economia brasileira crescesse em 2,48% em 2019.

A redução de 0,18% pontos na estimativa do crescimento para o ano veio após o resultado do PIB do ano passado. Na última sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o crescimento do país foi de 1,1% no ano passado.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O resultado foi pior do que o estimado pelos analistas no último Boletim Focus do ano passado. A previsão era que o país crescesse 1,32% no período, o que não aconteceu.



Para 2020, a expectativa do mercado financeiro para o PIB subiu de 2,65% para 2,70%. Os economistas consultados pelo BC não alteraram a previsão de crescimento para 2021 e 2022, que segue em 2,50% para ambos os anos.

Inflação, juros e dólar