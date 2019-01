Focus: Dólar deve fechar 2019 em R$ 3,75, projeta mercado

Analistas do mercado financeiro reduziram a projeção para a taxa de câmbio em 2019. O dólar comercial deve fechar o ano cotado a 3,75 reais. É a primeira revisão no valor do câmbio em seis semanas. A expectativa anterior era que a moeda norte-americana fechasse o ano valendo 3,80 reais. Os dados constam no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 21, pelo Banco Central.

Com o otimismo do mercado frente ao governo de Jair Bolsonaro e bons sinais no mercado externo (incluindo, por exemplo, a expectativa de uma possível trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China), o dólar fechou a última semana cotado a 3,75 reais. Nas primeiras três semanas do ano, a moeda brasileira se valorizou 1,36% ante ao dólar.

Os economistas consultados pelo BC também revisaram a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) para este ano. O índice recuou de 2,57% para 2,53%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

Para o ano que vem, entretanto, a expectativa do mercado financeiro para expansão da economia subiu de 2,50% para 2,60%.

O mercado financeiro também reviu ligeiramente a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O índice oficial de inflação no país deve fechar em 4,01%. Na semana anterior, os economistas previam o IPCA em 4,02%.

Caso os economistas acertem a projeção, a inflação fechará abaixo da meta para o ano, que é de 4,25%. O intervalo de tolerância é de 1,5% para mais ou para menos, variando entre 2,75% a 5,75%.

Já a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, se manteve estável, a 7% para 2019. A taxa é 0,5% maior que a vigente agora, de 6,5%, menor patamar da história.