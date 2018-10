Fnac fecha última loja no país e ex-funcionários cobram verbas rescisórias

Comprada pela Livraria Cultura, a rede de livrarias Fnac fechou nesta segunda-feira sua última unidade no Brasil, localizada em Goiânia. Nesta terça-feira, ex-funcionários da empresa realizaram um protesto na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, para exigir o pagamento de seus direitos trabalhistas.

Andréia Soares era funcionária da Fnac em Campinas, interior de São Paulo. A loja onde trabalhava foi fechada no dia 10 de setembro, juntamente com outras quatro no Estado. Ela conta que o protesto na Avenida Paulista foi organizado porque a empresa ainda não pagou a multa rescisória.

“Fomos informados de que o pagamento seria feito até o dia 10 de outubro. Como o dinheiro não entrou na conta, tentamos pedir informações ao RH da empresa, mas não obtivemos resposta”, contou Andréia.

Comprada há 15 meses pela rede de livrarias brasileira, a Fnac teve quase todas as suas unidades fechadas desde então. Até o momento, a única unidade ainda aberta era a do Flamboyant Shopping, em Goiânia, que foi fechada e deve dar espaço a uma nova loja da Livraria Cultura, segundo o Jornal Opção.

Andréia afirmou ainda que foram informados pelo sindicato local que a Livraria Cultura havia entrado em contato e informado que faria o parcelamento do pagamento da multa rescisória, mas até o final da tarde desta terça-feira os ex-funcionários continuavam sem receber o dinheiro.

“Estamos em contato com os ex-funcionários de São Paulo. Eles têm a mesmas queixas porque as lojas foram fechadas no mesmo dia que a nossa. Precisamos da verba rescisória porque, sem ela, não conseguimos sacar o FGTS e nem o seguro desemprego”, explicou Andréia.

Sobre o protesto na loja da avenida Paulista, a Livraria Cultura afirmou por comunicado que “não vai se manifestar por enquanto”.

No mês passado, após fechar a Fnac da Paulista, a Cultura informou que estava apenas seguindo ‘rigorosamente o plano

estratégico que traçou para os próximos anos: manter unidades com boa performance, qualificar a experiência do cliente em loja e crescer significativamente no e-commerce’.

“Seguindo estes eixos, é certo que não manteremos lojas deficitárias. A Fnac francesa desistiu de atuar no Brasil no passado recente e o atual cenário de incertezas não nos permite fazer apostas arriscadas”, afirmou.

A empresa afirmou ainda que sua estratégia é ‘ficar com poucas e ótimas lojas, buscando oferecer um serviço impecável ao

consumidor’.

As dificuldades financeiras da A Fnac no Brasil vieram à tona no ano passado, quando a empresa anunciou em seu balanço a intenção de se retirar do país. O faturamento no Brasil representava menos de 2% da receita global. A Fnac entrou no Brasil em 1998, após comprar as operações do varejo da editora Ática.

Quando foi comprada pela Cultura, a Fnac contava com 12 lojas espalhadas pelo país e empregava 800 funcionários. A crise nesse setor evidencia o golpe sofrido pelo avanço do e-commerce, além da própria redução das vendas de livros, agravada com a crise econômica do país.

Protesto de funcionários da Fnac na livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo – 16/10/2018 Protesto de funcionários da Fnac na livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo – 16/10/2018

(Com Estadão Conteúdo)