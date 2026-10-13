FMI alerta: as grandes economias têm seus maiores déficits desde a covid

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O FMI alerta que economias avançadas terão déficit público de 5,2% do PIB em 2026, o maior desde 2021, impactado por juros elevados. A dívida global se aproxima de 100% do PIB, reduzindo a capacidade de resposta a crises. Entenda as projeções fiscais e os riscos para a economia mundial, apesar da revisão de crescimento para cima.

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As economias avançadas devem registrar em 2026 um déficit público de 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o maior desde 2021, quando ainda enfrentavam os efeitos da pandemia de covid-19, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O alerta acompanha a pressão dos juros elevados sobre os orçamentos, que encarecem o financiamento dos governos e reduzem sua capacidade de responder a novas crises.

No relatório de perspectivas econômicas divulgado nesta terça-feira, 13, o Fundo apresenta uma deterioração das projeções fiscais em relação a abril. Nos Estados Unidos e na China, os déficits devem alcançar ou superar 8% do PIB neste ano. A China não integra o grupo das economias avançadas na classificação da instituição.

O déficit é a diferença entre as despesas e as receitas do governo quando os gastos são maiores que a arrecadação. Para cobrir essa diferença, os países podem emitir títulos públicos, pelos quais pagam juros aos investidores. Com taxas mais altas, aumenta tanto o custo de contratar novos empréstimos quanto o de substituir dívidas que estão vencendo.

Segundo o FMI, a combinação de endividamento elevado e grandes necessidades de refinanciamento torna os países mais vulneráveis a mudanças abruptas no mercado. Se os investidores passarem a exigir juros maiores para financiar um governo, a despesa com a dívida aumenta e disputa recursos com os demais gastos públicos.

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A alta dos preços da energia dificulta a redução dessas taxas. Combustíveis mais caros pressionam os custos de transporte e produção e podem chegar aos preços pagos pelos consumidores. Para conter a inflação, os bancos centrais mantêm juros elevados ou adiam cortes, prolongando o encarecimento do crédito.

Dívida reduz espaço para enfrentar crises

O Fundo prevê que a dívida pública mundial se aproxime de 100% do PIB na segunda metade desta década. A recomendação é recuperar a margem de manobra fiscal, ou seja, a capacidade de financiar medidas emergenciais sem comprometer as contas públicas.

“A economia mundial tem demonstrado resiliência, mas essa capacidade está atingindo seus limites”, afirmou a economista-chefe do FMI, Silvana Tenreyro, durante a apresentação do relatório.

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A instituição também alerta que o aumento das despesas e as pressões eleitorais podem ampliar as cobranças sobre os bancos centrais para que facilitem o financiamento dos governos ou tolerem inflação acima das metas. Para o Fundo, os países precisam dar prioridade à recuperação das contas diante dos custos de financiamento mais altos e da incerteza econômica.

Crescimento global tem revisão para cima

Apesar dos riscos, o FMI elevou de 3% para 3,1% a previsão de crescimento da economia mundial em 2026, em comparação com a estimativa de julho. Para 2027, manteve a projeção de expansão de 3,4%.

Os investimentos em infraestrutura de inteligência artificial ajudam a compensar os efeitos da alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. O impulso beneficia principalmente as economias que recebem esses investimentos ou fornecem equipamentos para o setor.

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Esse apoio ao crescimento também traz um risco. Caso os resultados da tecnologia fiquem abaixo das expectativas, uma redução dos investimentos pode afetar a demanda, o comércio e os preços dos ativos financeiros. O FMI inclui essa possibilidade, ao lado da continuidade da guerra e do aumento da dívida, entre as principais ameaças às perspectivas da economia mundial.