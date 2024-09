Fluxo cambial total em agosto é negativo em US$2,696 bilhões, informa BC

Nesta quarta-feira, 4, o Banco Central anunciou que o Brasil registrou um fluxo cambial total negativo em 2,696 bilhões de dólares no mês de agosto. Segundo a instituição, o prejuízo é decorrente da saída de 5,180 bilhões de dólares pela conta financeira do país, canal por onde são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros. A entrada de 2,484 bilhões de dólares pela conta comercial auxiliou a conter a piora do resultado final.

Na semana passada, entre 26 e 30 de agosto, o fluxo foi positivo em 839 milhões de dólares, após saída de 1,151 bilhão de dólares pela conta financeira e superávit de 1,989 bilhão de dólares pela comercial. No acumulado do ano, o fluxo total até 30 de agosto está positivo em 10,824 bilhões de dólares. Ainda nesse final de mês, a posição cambial líquida estava em 249,628 bilhões de dólares.

O BC também informou que teve ganho de 1,665 bilhão de dólares com swap cambial em agosto e reforçou que a oscilação no fluxo cambial reflete a volatilidade do mercado financeiro e as pressões sobre a balança comercial brasileira, influenciadas por fatores como exportações, importações e movimentações de capital externo.