Flavio vai da ficção aos R$ 3 trilhões

Em maio, Flávio Bolsonaro chamou o Desenrola 2, do governo Lula, de “ficção”. Disse que o Planalto tentava apagar um incêndio com um copo d’água e defendia como alternativa menos juros, menos impostos e mais dinheiro no bolso dos brasileiros.

Quatro meses depois, o candidato do PL apresentou sua própria solução para o endividamento das famílias. Batizado de SOS Brasil, o programa prevê a criação de um fundo que, segundo Flávio, pode chegar a 3 trilhões de reais, abastecido com royalties do petróleo, imóveis da União e securitização de créditos públicos. Parte dos recursos seria usada para comprar dívidas de pessoas físicas junto aos bancos e refinanciá-las em condições mais favoráveis.

Flávio ainda não detalhou a engenharia financeira necessária para transformar esses ativos e receitas futuras nos trilhões de reais prometidos para o fundo. Ao apresentar a proposta, afirmou apenas que sua equipe econômica já estuda as mudanças necessárias.