A distância entre Flávio Bolsonaro e Lula nas apostas do Polymarket
Plataforma internacional de apostas com criptomoedas indica vitória de Flávio Bolsonaro no 2° turno
O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), viu sua vantagem em relação ao petista Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto cair nas apostas do Polymarket, uma plataforma global de mercado de previsão baseada em criptomoedas. As previsões foram coletadas nesta sexta-feira, 16.
De quinta-feira para sexta-feira, 0 senador Flávio Bolsonaro recuou 2 pontos percentuais e viu seu favoritismo de 81% recuar para 79%. Já o presidente Lula subiu 4 pontos percentuais e viu sua probabilidade de vencer as eleições subir de 19% para 23%.
O Polymarket não é uma pesquisa eleitoral, é apenas um site americano de apostas onde pessoas tentam lucrar com a predição de fatos que ainda não tiveram um desfecho. A queda de Flávio Bolsonaro no mercado de apostas reflete a redução das intenções de voto no Senador durante as recentes pesquisas. A DataFolha e a Quaest mostram que Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos, enquanto Lula tem 49%.
A distância, que era de 2 pontos percentuais na semana anterior, recuou para 1%. Isso fez os apostadores do Polymarket reduzirem os aportes no nome de Flávio Bolsonaro. Ainda assim, o bolsonarista lidera com folga a disputa no mercado de apostas em relação ao petista.