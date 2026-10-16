A distância entre Flávio Bolsonaro e Lula nas apostas do Polymarket

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro viu sua vantagem sobre Lula diminuir no Polymarket, plataforma de apostas em criptomoedas. Seu favoritismo caiu de 81% para 79%, enquanto Lula subiu para 23%. A queda reflete o acirramento das pesquisas eleitorais, que mostram a disputa mais apertada. Entenda os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), viu sua vantagem em relação ao petista Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto cair nas apostas do Polymarket, uma plataforma global de mercado de previsão baseada em criptomoedas. As previsões foram coletadas nesta sexta-feira, 16.

De quinta-feira para sexta-feira, 0 senador Flávio Bolsonaro recuou 2 pontos percentuais e viu seu favoritismo de 81% recuar para 79%. Já o presidente Lula subiu 4 pontos percentuais e viu sua probabilidade de vencer as eleições subir de 19% para 23%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O Polymarket não é uma pesquisa eleitoral, é apenas um site americano de apostas onde pessoas tentam lucrar com a predição de fatos que ainda não tiveram um desfecho. A queda de Flávio Bolsonaro no mercado de apostas reflete a redução das intenções de voto no Senador durante as recentes pesquisas. A DataFolha e a Quaest mostram que Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos, enquanto Lula tem 49%.

Continua após a publicidade

A distância, que era de 2 pontos percentuais na semana anterior, recuou para 1%. Isso fez os apostadores do Polymarket reduzirem os aportes no nome de Flávio Bolsonaro. Ainda assim, o bolsonarista lidera com folga a disputa no mercado de apostas em relação ao petista.