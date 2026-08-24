Flávio promete ‘tesouraço’ na política fiscal e critica juros da dívida pública
Em evento de VEJA NEGÓCIOS, o candidato à Presidência da República diz que vai cortar impostos e combater a corrupção
Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) disse que vai promover um “tesouraço” nos gastos públicos caso saia vitorioso no pleito de outubro. “Vou meter um tesouraço”, disse durante o evento TOP 30 – As melhores empresas do Brasil, organizado pela revista VEJA NEGÓCIOS, nesta segunda-feira, 24.
O candidato criticou a política fiscal do governo Lula por focar demasiadamente na arrecadação de impostos enquanto negligencia a necessidade de cortar despesas. “Hoje você tem um governo que tem uma ânsia de gastar mais, e para conseguir gastar mais tem que aumentar a arrecadação, enfiando a mão no bolso contribuinte e dos empreendedores. É arrecadação recorde no país, para gastar ainda mais”.
“É corte nos impostos, é corte na corrupção, é enxugar a máquina pública, fazer o governo moderno”, disse Flávio, ao definir o que entende por “tesouraço”. O político ainda prometeu a construção de um “data center soberano” para colocar a tecnologia da inteligência artificial em favor da eficiência na gestão pública. “Vai ter um data center soberano com a inteligência artificial que em um ano vai estar ensinado a combater (desperdícios) e ele vai rastrear cada centavo de dinheiro público”.
O desequilíbrio fiscal citado por Flávio Bolsonaro resulta em juros elevados, como lembrou o senador, com altos custos no lado da dívida pública. O montante bilionário pago pelo Estado brasileiro em juros da dívida também foi alvo de críticas do senador. “Estamos pagando 4 bilhões de reais por dia em juros. Daria para (usar o dinheiro para) construir para as mães brasileiras, que não tem uma creche para para deixar seus filhos”, disse.