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Economia

Flávio não vai reduzir os pisos do orçamento da saúde e educação, diz campanha

Revisão na maneira como as duas rubricas são reajustadas é tida como uma das principais medidas para tirar a contas públicas do vermelho

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h32 | Atualizado em 8 out 2026, 18h21
Jair Bolsonaro, de camisa azul, fala para microfones de imprensa, rodeado por apoiadores e jornalistas que filmam com celulares
Flávio Bolsonaro fala a jornalistas à frente da sua casa na noite do primeiro turno (4/10/20260 (Arthur Menescal/Bloomberg/Getty Images)
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Caso eleito, o senador Flávio Bolsonaro afirma que “não haverá cortes nas aposentadorias” e também que vai manter os aumentos do salário mínimo acima da inflação – benefício que foi congelado durante os governos de Michel Temer e de seu pai, Jair Bolsonaro, e depois retomado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O candidato também afima que não pretende alterar a maneira como são reajustados os orçamentos da saúde e da educação. Tratam-se de duas das maiores despesas do orçamento e que, atualmente, têm regras próprias de correção que fazem com que cresçam mais rápido do que outros gastos. As informações foram passadas a VEJA, em nota, pela equipe de campanha de Flávio.

“Como já foi afirmado reiteradamente, não haverá corte em benefícios sociais ou nas aposentadorias dos brasileiros, e  salário mínimo será reajustado acima da inflação para repor as perdas ocasionadas pelo caos econômico do governo Lula”, diz a nota.  “Não há nenhuma proposta de retirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Flávio não fará economia em cima dos que mais precisam” (veja a nota completa ao fim).

Com a negativa sobre as mudanças no orçamento da saúde e da educação, Flávio deixa de lado uma das principais reformas defendidas há anos por economistas de especialistas em contas públicas como essenciais para tirar as contas públicas do vermelho e impedir que a dívida pública siga crescendo indefinidamente como está hoje.

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A promessa feita durante a campanha por Flávio e pela economista que chefia o seu time econômico, Daniella Marques, é de promover cortes de 200 bilhões de reais no orçamento. A maneira como isso será feito, contudo, ainda não foi detalhada. Conforme informou a campanha à reportagem, o ajuste será feito “com corte de privilégios e penduricalhos, racionalização de gastos ineficientes e redução de impostos”.

O que está em jogo no orçamento da saúde e da educação

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Atualmente, os orçamentos da saúde e da educação seguem regras próprias de reajuste, que foram definidas pela Constituição de 1988 – por isso são chamados de “pisos constitucionais”.

Pela regra, o governo deve sempre aumentar o orçamento previsto para as duas rubricas, a cada ano, de acordo com a receita: o orçamento para a saúde deve ser de pelo 15% da Receita Corrente Líquida (que é tudo o que a União arrecada subtraído do que tem que repassar para os estados e municípios), e o da educação deve ser 18% da receita total resultante de impostos (exclui, portanto, arrecadação com dividendos ou leilões, por exemplo).

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O problema disso é que elas acabam crescendo exatamente no mesmo ritmo que a arrecadação, que, por sua vez, quase sempre cresce mais do que o limite do teto de gasto estipulado para as regras fiscais, que é de 2,5% acima da inflação. Como resultado, as verbas para a saúde e a educação acabam crescendo mais rápido e ocupando cada vez mais espaço em um orçamento que quase já não tem mais dinheiro disponíveis para investimentos e outras despesas.

Veja a nota completa da equipe de Flávio Bolsonaro:

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A orientação econômica de Flávio Bolsonaro está expressa de forma objetiva em seu plano de governo e nas manifestações públicas feitas ao longo da campanha pelo próprio candidato à Presidência e também os representantes de sua equipe, Rogério Marinho, Daniella Marques e Adolfo Sachsida.

Como já foi afirmado reiteradamente, não haverá corte em benefícios sociais ou nas aposentadorias dos brasileiros. O salário mínimo será reajustado acima da inflação para repor as perdas ocasionadas pelo caos econômico do governo Lula.

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Não há nenhuma proposta de retirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Flávio não fará economia em cima dos que mais precisam. O ajuste fiscal será feito pelo lado da despesa, com corte de privilégios e penduricalhos, racionalização de gastos ineficientes e redução de impostos.

Ao contrário de Lula, que aumenta impostos, amplia gastos e deixa a dívida pública crescer. Flávio Bolsonaro fará um ajuste responsável, com eficiência e controle dos gastos públicos, para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade.  Não se corrige o desequilíbrio fiscal cobrando cada vez mais de quem trabalha, produz e gera empregos.

(Em atualização)

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