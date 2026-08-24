Flávio coloca Dani Marques entre nomes de eventual ministério

Flávio Bolsonaro deu nesta segunda-feira, 24, a sinalização mais clara até agora de que Daniella Marques poderá integrar o primeiro escalão de um eventual governo. Durante o TOP 30 – As Melhores Empresas do Brasil 2026, promovido por VEJA NEGÓCIOS em São Paulo, o presidenciável citou a coordenadora de seu núcleo econômico ao falar sobre a equipe de ministros que pretende montar. A presença de Flávio na premiação havia sido anunciada pela organização do evento.

“Fazer o que eu vou fazer ainda melhor, se Deus quiser, que é montar um time de ministros, de homens e mulheres, como a Dani que está aqui, pessoas competentes, pessoas que não vão se servir do dinheiro público, mas que vão emprestar sua capacidade e sua competência para fazer o melhor para o público”, afirmou.

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É a primeira vez que Flávio a associa de maneira tão direta ao ministério de uma eventual gestão. Até agora, ela vinha sendo apresentada principalmente como coordenadora do núcleo econômico da campanha.

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Daniella presidiu a Caixa Econômica Federal no governo Jair Bolsonaro e integrou a equipe do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Na campanha de Flávio, passou a ocupar posição central na formulação das propostas econômicas e na montagem do grupo de especialistas que assessora o candidato.

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Ao mencionar a composição de um eventual governo, Flávio disse ainda que pretende “fazer ainda melhor” a montagem da equipe e defendeu a escolha de pessoas competentes e comprometidas com a gestão pública. A fala ocorreu diante de empresários reunidos para a segunda edição do ranking de VEJA NEGÓCIOS, elaborado em parceria com a Austin Rating.