A receita econômica de Milei que Flávio Bolsonaro quer importar para o Brasil

Caso eleito presidente da República em outubro, Flávio Bolsonaro (PL) vai se inspirar no governo do ultraliberal Javier Milei, na Argentina, para revogar uma série de normas e promover uma agenda de desburocratização. A afirmação é da coordenadora econômica da campanha bolsonarista, Daniella Marques.

“A gente já tem mais de mil normas (mapeadas para revogar)”, disse em evento do grupo Esfera Brasil com grandes empresários, nesta segunda-feira, 14, em São Paulo. “Usando um pouco de inspiração no que foi feito no governo do Milei, na Argentina”, afirmou Marques.

Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), também disse que o governo atual, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, criou novos tributos e será tarefa do próximo governo bolsonarista revogá-los, além das mil normas infralegais. O vocabulário adotado pela campanha de Flávio Bolsonaro é de “revogaço” de normas e “tesouraço” no gasto público.

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A coordenadora econômica da campanha diz que, se eleito, Flávio não vai promover mudanças significativas em programas sociais, como o Bolsa Família, mas vai levar adiante a agenda de privatizações tocada pelo pai. Durante o evento do Esfera, Marques citou o caso dos Correios, cuja privatização estava na agenda antes de Lula voltar à Presidência, e não descartou uma eventual privatização do Banco do Brasil. Ela diz que “mais de 20 estatais” podem ser sujeitas a um processo de privatização.