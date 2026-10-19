ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O plano de Flávio para dar até um ano de carência a brasileiros endividados

Proposta prevê suspensão dos pagamentos por seis meses para pessoas físicas e por até um ano para empresas, com renegociação a juros menores

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 09h36 | Atualizado em 19 out 2026, 10h32
Homem de meia-idade, pele clara e cabelos grisalhos, vestindo camisa verde, com expressão séria e olhar para a direita, em close-up. O fundo está desfocado, com tons escuros e reflexos de luz
Flávio Bolsonaro - 13/10/2026 (Arthur Menescal/Bloomberg via/Getty Images)
Continua após publicidade
O plano de Flávio para dar até um ano de carência a brasileiros endividados Priorize VEJA no Google

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) prometeu criar um programa para comprar dívidas bancárias de brasileiros e suspender temporariamente o pagamento das parcelas, caso seja eleito. A proposta prevê seis meses de carência para pessoas físicas e um ano para empresas, com posterior refinanciamento dos débitos em condições que, segundo o candidato, seriam mais vantajosas para os devedores.

O anúncio foi feito durante o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais, realizado pela Band no domingo, 18, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio, afirmou que o governo federal compraria dívidas junto às instituições financeiras por valores reduzidos, para depois renegociá-las com os consumidores.

A intenção é oferecer prazos mais longos e taxas de juros menores, diminuindo o valor das prestações mensais. O candidato, entretanto, não apresentou estimativas de quanto custaria a operação aos cofres públicos nem detalhou como seria financiada a aquisição dos débitos.

O senador tratou do programa como uma solução para o o endividamento e criticou o Desenrola, programa de renegociação do governo Lula, e apresentou sua proposta como uma alternativa para enfrentar o endividamento das famílias e das empresas. O programa federal já passou por diferentes etapas desde sua criação. Em setembro, o governo editou uma medida provisória que instituiu o Desenrola Brasil 3.0, autorizando a União a adquirir carteiras de dívidas inadimplentes de pessoas físicas para posterior renegociação.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como funcionaria a renegociação?

Pelo modelo apresentado por Flávio, o governo assumiria dívidas atualmente mantidas pelos bancos e concederia um período de carência aos beneficiários. Durante esse intervalo, os consumidores e as empresas contemplados não precisariam pagar as parcelas. “Para você que é pessoa física, vai ficar seis meses parada a sua dívida. Você não vai pagar boleto nenhum. E para você que é pessoa jurídica, esse prazo vai ser de um ano”, afirmou o candidato durante o debate.

Após o período de suspensão, os pagamentos seriam retomados em condições renegociadas. Flávio afirmou que prestações atualmente entre 100 e 200 reais poderiam cair para valores entre 10 e 20 reais, mas não apresentou cálculos que sustentem essa estimativa. A proposta não representa o perdão das dívidas. O objetivo anunciado é refinanciar os valores devidos, com redução das parcelas e ampliação do prazo de pagamento. Em declarações anteriores, o senador também mencionou a possibilidade de utilizar a Caixa Econômica Federal para operacionalizar a renegociação e oferecer novas linhas de crédito aos beneficiários.

Continua após a publicidade

O senador tratou do programa como uma solução para o o endividamento e criticou o Desenrola, programa de renegociação do governo Lula. O programa federal já passou por diferentes etapas desde sua criação. Em setembro, o governo editou uma medida provisória que instituiu o Desenrola Brasil 3.0, autorizando a União a adquirir carteiras de dívidas inadimplentes de pessoas físicas para posterior renegociação.

A possibilidade de compra de dívidas, portanto, também está prevista em uma iniciativa do atual governo. Entre as diferenças anunciadas por Flávio estão os períodos de carência destinados a consumidores e empresas e a promessa de refinanciamento com prestações menores. A implementação da medida dependeria de definições sobre os recursos públicos necessários, a participação das instituições financeiras e as regras de renegociação. Por enquanto, trata-se de uma promessa de campanha, sem um programa formal apresentado pelo candidato.

Publicidade
TAGS:
Economia
Eleições
Flávio Bolsonaro
lula
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).