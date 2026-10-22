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Cesta básica e cashback viram tema de disputa das campanhas de Lula e Flávio

Flávio Bolsonaro votou contra a retirada de impostos da cesta básica, mas candidato não traz proposta para a retomada do imposto em seu plano de governo

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 08h56 | Atualizado em 22 out 2026, 10h21
PROMESSA - Durigan, da Fazenda: a isenção para a “taxa das blusinhas” está garantida no período eleitoral
"Flávio Bolsonaro é contra a reforma tributária e quer adiar a isenção da cesta básica”, disse o ministro (Lula Marques/Agência Brasil)
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Cesta básica e cashback viram tema de disputa das campanhas de Lula e Flávio Priorize VEJA no Google

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) quer adiar a isenção de impostos sobre a cesta básica, prevista para entrar em vigor no início de 2027. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais do ministro na noite desta quarta-feira, 21.

Flávio Bolsonaro votou contra a retirada de impostos da cesta básica e da carne durante a regulamentação da reforma tributária, aprovada em 2024. O candidato, porém, não afirma em seu plano de governo que pretende retomar a tributação desses produtos ou adiar a isenção.

No vídeo, Durigan rebate uma proposta de Flávio Bolsonaro de devolver parte dos valores pagos pela população em despesas como contas de luz, prestações e taxas, por meio de transferências via Pix. A proposta ainda não foi detalhada pela equipe econômica do candidato, mas ganhou nome de ‘Vira Pix’ em propagandas eleitorais.

Para contestar a iniciativa, o ministro do governo Lula lembrou que a reforma tributária aprovada em 2024 prevê um mecanismo de cashback, pelo qual pessoas de baixa renda poderão receber de volta parte dos impostos pagos sobre o consumo. Esse pagamento, que entra em vigor em janeiro de 2027, contempla famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e estabelece a devolução de parte dos impostos pagos.

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Além disso, a reforma estabeleceu a isenção de impostos sobre a cesta básica e a carne, que também entra em vigor no ano que vem.

No vídeo, Durigan afirmou que tanto a isenção da cesta quanto o cashback poderiam ser alteradas caso Flávio Bolsonaro vença a eleição. “O Flávio Bolsonaro é contra a reforma tributária e quer adiar a isenção da cesta básica”, disse o ministro.

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Mudanças na tributária

Flávio Bolsonaro votou contra a retirada de impostos da cesta básica e da carne. No entanto, o candidato não tem defendido, em seu plano de governo ou em declarações públicas, o adiamento desse ponto específico da reforma tributária. Ele tem apontado a necessidade de rever o mecanismo de split payment, um dos instrumentos previstos na reforma.

O split payment é um mecanismo de pagamento automático que separa e recolhe os tributos sobre o consumo — o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) — no momento da liquidação financeira da transação. Para a equipe econômica de Flávio, a regulamentação do sistema pode pressionar o caixa de algumas empresas e, por isso, precisa ser revista.

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