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Economia

Flávio Bolsonaro diz que reduziria encargos sobre folha de pagamento, mas não detalha medida

Candidato do PL critica carga sobre contratações e defende mais negociações entre empregados e empresas

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h16
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa branca, com a boca aberta e um microfone próximo, gesticula com a mão direita levantada, apontando o indicador para cima. O fundo é amarelo e azul
Flávio Bolsonaro discursa em Goiânia (Sergio Lima/AFP)
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) disse na terça-feira, 6, que pretende diminuir os tributos incidentes sobre a folha de pagamento caso seja eleito. A declaração foi dada a jornalistas em Brasília, durante a campanha para o segundo turno. “A gente tem que buscar um jeito de reduzir a carga tributária. Eu vou buscar reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamento”, afirmou. O senador, porém, não apresentou detalhes sobre quais impostos ou encargos seriam alterados nem indicou como a medida seria implementada. Uma redução dos tributos cobrados sobre a folha teria impacto fiscal potencialmente bilionário, reduzindo a arrecadação do governo federal. A medida teria de vir acompanhada, portanto, de cortes de gastos ou compensações arrecadatórias.

No plano de governo apresentado por Flávio, há a previsão de reduzir de forma gradual o custo das contratações. O documento prevê, por exemplo, a criação de uma modalidade de contrato com menor custo sobre a folha para jovens de 18 a 24 anos que estejam procurando o primeiro emprego. Outra iniciativa, também não detalhada, seria voltada a desempregados com 50 anos ou mais que estejam sem trabalho há pelo menos um ano. O programa não especifica quais encargos seriam reduzidos nesses contratos. A proposta também inclui a adoção de jornadas mais flexíveis e a ampliação do espaço para negociações diretas entre empregados e empresas.

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Segundo turno

Flávio Bolsonaro enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Após a votação do primeiro turno, realizada no domingo, partidos de direita e do Centrão anunciaram apoio ao candidato do PL, entre eles Republicanos, Podemos, Novo, União Brasil e PP.

O senador afirmou ainda que pretende participar dos debates do segundo turno e comparar, nesses encontros, os governos de Lula e de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro debate previsto para a segunda etapa da disputa será realizado pela Record no domingo, 11 de outubro, às 21h.

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