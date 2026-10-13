Flávio Bolsonaro diz que já fez o Brasil economizar R$ 220 bilhões com a dívida pública

Mesmo com a corrida presidencial ainda em curso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira 13 que é o responsável por fazer o Brasil economizar bilhões de reais com a dívida pública. Ao participar em São Paulo de um evento promovido pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, o candidato observou que sua passagem para o segundo turno da eleição na condição de líder, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), reduziu em 2 pontos percentuais as taxas de juros futuros. “A dívida federal chegou a 11 trilhões de reais”, disse. “Numa conta rápida, a queda dos juros futuros representa 220 bilhões de reais que serão liberados no Orçamento.”

Segundo o senador, isso mostra que, no fundo, o Brasil vive uma “crise de credibilidade” decorrente da desconfiança dos investidores com a política fiscal irresponsável vista no terceiro mandato de Lula. De um lado, a gastança pressiona a inflação ao não contar, em contrapartida, com estímulos para que as empresas invistam no aumento da produtividade. De outro, a disparada da dívida pública leva o mercado a exigir prêmios de risco cada vez maiores para financiar os gastos federais. As duas pontas convergem em uma elevada taxa de juro que inibe o crescimento do país, aumenta as despesas com a dívida pública e endivida empresas e famílias.

“O problema do Brasil se chama Lula”, afirmou Flávio. “Me perguntam de onde vou tirar os gastos. Eu vou começar tirando o Lula”. Para o senador, ao reduzir as despesas com os juros pagos pela dívida pública – cujo total saltou do equivalente a 72% do produto interno bruto para 83% durante o terceiro mandato de seu adversário -, haverá mais espaço no Orçamento para “começar a transformar esse país”.

Segundo Flávio, o legado de Lula é uma sucessão de recordes negativos. O Brasil chega ao segundo turno da eleição presidencial com máximas históricas de empresas em recuperação judicial, falências e famílias endividadas. “Um governo gastador diminui o poder de compra das pessoas”, afirmou.