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Flávio Bolsonaro chama fim da 6×1 de oportunismo e defende jornada definida pelo trabalhador

Candidato à Presidência criticou proposta apoiada pelo governo Lula e defendeu modelo em que trabalhador escolhe quantidade de horas trabalhadas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h05 | Atualizado em 7 out 2026, 14h13
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta terça-feira, 6, o fim da escala 6×1 e classificou como “oportunista” a iniciativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi dada na sede de sua campanha, em Brasília, após uma reunião com aliados, quando Flávio foi questionado sobre a proposta que começa a ser discutida hoje no Senado.

Segundo o candidato, Lula poderia ter promovido a mudança durante os quatro anos de governo e estaria tratando do tema agora com objetivo eleitoral. “Lula, em quatro anos de governo, não faz. Agora, no meio do segundo turno, ele vem de uma forma oportunista querer fazer um movimento achando que isso vai dar voto para ele”, afirmou.

Flávio também voltou a defender uma alternativa baseada na liberdade para o trabalhador definir sua jornada. Nesse modelo, a remuneração seria calculada de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Ele citou, como exemplo, a possibilidade de uma mãe optar por uma jornada menor para conciliar o emprego com os cuidados dos filhos.

A PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6×1, começou a ser discutida nesta terça-feira, 6, no plenário do Senado. O texto reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e estabelece dois dias de descanso remunerado, sem redução de salário.

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