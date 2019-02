Fitch mantém rating BBB- de Portugal

Por Gustavo Nicoletta

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch Ratings divulgou por meio de um comunicado que manteve a nota da dívida soberana de Portugal em revisão para possível rebaixamento. A dívida portuguesa possui rating BBB- pela Fitch tanto para títulos denominados em moeda local quanto para aqueles denominados em divisa estrangeira.

“Conforme divulgado anteriormente, a agência pretende encerrar a revisão negativa no quarto trimestre de 2011. A revisão levará em conta os termos oficiais de empréstimos, o desempenho de Portugal no programa da União Europeia e do FMI, o orçamento para 2012, os avanços nas privatizações, os riscos ao sistema bancário de Portugal e uma avaliação atualizada sobre as perspectivas fiscais e econômicas do país no médio prazo”, afirmou a Fitch no comunicado.