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Fintechs ajudaram a reduzir custo do crédito e tarifas, aponta estudo

Levantamento será apresentado no Zetta Summit, em Brasília, que reunirá BC, Fazenda, Cade e instituições financeiras

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h08
Mulher de cabelos escuros sentada em um palco, falando ao microfone para uma plateia atenta. Ao fundo, um painel com o logo Zetta e o título Governança Digital & Plataformas Financeiras. Uma tela exibe a foto da palestrante, Fernanda Garibaldi
Encontro da Zetta (Zetta/Divulgação)
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A expansão das fintechs no Brasil aumentou a competição no sistema financeiro e ajudou a reduzir o custo do crédito e as tarifas bancárias. A conclusão faz parte de um estudo inédito do Reglab, Centro de Estratégia e Regulação, que será apresentado em 1º de setembro, durante a primeira edição do Zetta Summit, em Brasília.

O levantamento usa um modelo macroeconômico para comparar a trajetória efetiva da economia brasileira com um cenário hipotético em que as instituições financeiras digitais não tivessem ganhado espaço no país. Segundo o estudo, a maior concorrência abriu espaço no orçamento das famílias e no caixa das empresas.

O Summit também apresentará uma pesquisa da Zetta, produzida com dados da Atlas Intel, sobre os cinco anos do Open Finance no Brasil. A agenda terá ainda discussões sobre inteligência artificial, tokenização, stablecoins, inclusão financeira e regulação.

O encontro reunirá representantes do Banco Central, Ministério da Fazenda, Cade, CVM e Ministério da Justiça, além de executivos do setor financeiro. Durante o evento, haverá ainda emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em uma parceria da Zetta com a Abrid e o Ministério da Gestão.

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