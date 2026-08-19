Fintechs ajudaram a reduzir custo do crédito e tarifas, aponta estudo

A expansão das fintechs no Brasil aumentou a competição no sistema financeiro e ajudou a reduzir o custo do crédito e as tarifas bancárias. A conclusão faz parte de um estudo inédito do Reglab, Centro de Estratégia e Regulação, que será apresentado em 1º de setembro, durante a primeira edição do Zetta Summit, em Brasília.

O levantamento usa um modelo macroeconômico para comparar a trajetória efetiva da economia brasileira com um cenário hipotético em que as instituições financeiras digitais não tivessem ganhado espaço no país. Segundo o estudo, a maior concorrência abriu espaço no orçamento das famílias e no caixa das empresas.

O Summit também apresentará uma pesquisa da Zetta, produzida com dados da Atlas Intel, sobre os cinco anos do Open Finance no Brasil. A agenda terá ainda discussões sobre inteligência artificial, tokenização, stablecoins, inclusão financeira e regulação.

O encontro reunirá representantes do Banco Central, Ministério da Fazenda, Cade, CVM e Ministério da Justiça, além de executivos do setor financeiro. Durante o evento, haverá ainda emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em uma parceria da Zetta com a Abrid e o Ministério da Gestão.