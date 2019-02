Fintech lança serviço de empréstimo pessoal contratado no aplicativo

O Nubank lança serviço de empréstimo pessoal pelo aplicativo nesta segunda-feira (11). A novidade será disponibilizada para os clientes gradualmente nos próximos meses. Aproximadamente 600.000 clientes já ativos na fintech devem ter o crédito pré-aprovado disponível para contratação, com taxas poderão variar de acordo com o perfil de cada um.

De acordo com a empresa, será possível fazer uma simulação em tempo real, na qual o cliente escolhe o valor do empréstimo, a quantidade de parcelas (máximo de 24) e a data do início do pagamento para ver o valor total e mensal a ser pago. Os juros, em um primeiro momento, serão oferecidos entre 2,1% e 5% ao mês. Não será necessário contato com o banco a não ser pelo celular.

Após a contratação, o dinheiro é transferido para a conta, e o usuário pode gerenciar pelo aplicativo a evolução dos pagamentos.

“Criamos um produto que oferece segurança e autonomia, damos controle total ao cliente sobre o seu empréstimo, sem nenhuma taxa ou condição escondida”, afirma David Vélez, fundador e CEO do Nubank.