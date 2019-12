Fintech disponibiliza R$ 250 milhões em empréstimos para classes C e D

Uma das grandes esperanças do mercado de crédito brasileiro são as startups criadas nos últimos 10 anos na área financeira — as fintechs. Milhares nasceram na última década, mas poucas de fato chegam a mudar a vida dos consumidores, principalmente os das classes menos favorecidas. Aqui e ali, encontram-se alguns casos de sucesso, como o Social Bank, do empresário Carlos Wizard, e o Nubank, de David Velez. Agora, a ‘Noverde’, fintech especializada em crédito online para as classes C e D, busca se consolidar como uma das startups que vão revolucionar o crédito no país.

Ela está finalizando uma rodada para captação de cerca de 100 milhões de reais. Com esses recursos, a fintech vai disponibilizar empréstimos de aproximadamente 250 milhões de reais em 2020. Esta será a terceira captação de recursos da fintech desde 2017. Até o momento já foram captados 65 milhões de reais.