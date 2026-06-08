Financiamento de veículos tem melhor início de ano e avança 12,8% no Brasil

O mercado brasileiro de financiamento de veículos registrou o melhor desempenho para um primeiro trimestre em 18 anos. Entre janeiro e março de 2026, foram financiadas 1,89 milhão de unidades entre automóveis leves, motocicletas e veículos pesados, resultado que representa um crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

O volume é o maior para o período desde 2008 e reforça a retomada do crédito automotivo em meio ao aumento da demanda por veículos novos e usados. O desempenho também supera os níveis observados durante os anos marcados pela pandemia e pela desaceleração econômica.

Os veículos usados continuaram concentrando a maior parte das operações, com 1,21 milhão de unidades financiadas no trimestre, avanço de 12,2% na comparação anual. Já o segmento de veículos novos apresentou crescimento ainda mais acelerado, com alta de 14,1% e 675 mil unidades comercializadas por meio de crédito.

O movimento foi impulsionado pela chegada de novos modelos ao mercado e pela maior oferta de financiamento nas concessionárias. Entre os lançamentos que contribuíram para o aquecimento das vendas está o Novo Volkswagen Taos, que ajudou a movimentar o segmento de veículos zero-quilômetro.

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Entre as categorias, os automóveis leves lideraram o mercado com 1,31 milhão de financiamentos. As motocicletas, porém, foram o destaque em termos de expansão, registrando crescimento de 18,1% e totalizando 510,6 mil unidades financiadas no período.

A principal modalidade utilizada pelos consumidores continuou sendo o Crédito Direto ao Consumidor (CDC), responsável por 1,619 milhão de operações no trimestre, um avanço de 14,3% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Os consórcios também apresentaram crescimento, somando 261,9 mil unidades financiadas, alta de 5,5%.

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O mês de março teve papel decisivo para o resultado do trimestre. Sozinho, o período registrou 703 mil veículos financiados, volume 27,6% superior ao observado em março do ano passado. O resultado representa o melhor desempenho mensal do setor desde agosto de 2011.

O crescimento foi disseminado entre diferentes segmentos do mercado. Nos veículos pesados, por exemplo, o avanço chegou a 37,4% na comparação entre março e fevereiro deste ano, indicando uma recuperação mais consistente da atividade ligada ao transporte e à logística.

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Além do aumento das vendas financiadas, o mercado também observou uma valorização dos preços dos veículos novos. Em março, os valores médios de transação subiram 0,86%, puxados principalmente por SUVs, sedãs e picapes médias. Já no mercado de usados, a variação média de preços foi mais moderada, de 0,18%. Enquanto hatchbacks e sedãs apresentaram estabilidade, as picapes médias registraram as maiores valorizações entre os seminovos e usados.