ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Financiamento de veículos tem melhor agosto em 15 anos e cresce 10,4%

Foram negociadas 683,9 mil unidades no mês; no acumulado do ano, operações já superam 5,1 milhões

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 10h00 | Atualizado em 22 set 2026, 10h50
Carros à venda da GM em Chicago
Financiamento de veículos (Scott Olson/Getty Images)
Continua após publicidade
Financiamento de veículos tem melhor agosto em 15 anos e cresce 10,4% Priorizar nos meus resultados Google

O financiamento de veículos no Brasil registrou em agosto o melhor desempenho para o mês em 15 anos. Foram negociadas 683. 928 unidades, volume 10,4% superior ao registrado no mesmo período de 2025, segundo dados da Trillia, linha de negócios da B3 voltada a dados, analytics e inteligência artificial.

Esse foi o maior número de veículos financiados em um mês de agosto desde 2011, quando 729. 672 unidades tiveram crédito aprovado. O resultado ocorre mesmo em um cenário de juros ainda elevados, que encarecem o crédito para a compra de veículos.

No acumulado dos oito primeiros meses de 2026, os financiamentos chegaram a 5,136 milhões de veículos, crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os automóveis leves concentraram a maior parcela das operações em agosto, com 478 mil unidades financiadas. Desse total, 350 mil eram veículos novos e 127 mil, usados. Na comparação com julho, o segmento avançou 1,4%. “A alta consistente de financiamento de veículos mostra a resiliência do mercado mesmo em momentos de volatilidade na economia. Agosto teve uma média de 32. 568 veículos financiados por dia útil”, afirma Thiago Gaspar, superintendente de Relacionamento com Clientes da Trillia.

Siga

As motocicletas somaram 178 mil financiamentos, sendo 133 mil unidades novas e 45 mil usadas. O volume representa crescimento de 4,9% em relação a agosto de 2025. Entre os veículos pesados, foram registradas 27 mil operações no mês, divididas entre 15 mil modelos novos e 12 mil usados. O volume cresceu 10,4% na comparação anual. Regionalmente, o Sudeste concentrou 42% dos financiamentos realizados, seguido pelo Sul, com 20%, e pelo Nordeste, com 19,8%. Centro-Oeste e Norte responderam por 10,7% e 7,5%, respectivamente.

Continua após a publicidade

Carros novos ficam mais caros

O avanço dos financiamentos veio acompanhado de uma alta nos preços dos veículos zero-quilômetro. Dados da Tabela Auto B3, elaborada pela Trillia em parceria com a Bright Consulting, mostram que os preços efetivamente praticados nas transações subiram, em média, 2,7% em agosto ante julho, revertendo a queda de 1,2% registrada no mês anterior.

Continua após a publicidade

Todos os segmentos de veículos novos ficaram mais caros em agosto. A maior alta ocorreu entre as picapes derivadas de automóveis, com avanço de 7,8%, seguida pelos crossovers, com 2,7%, e pelas picapes médias, com 2,5%. Apesar do aumento no mês, os preços dos veículos novos ainda acumulam queda média de 1,1% em 12 meses. As picapes derivadas de automóveis são uma das exceções, com avanço de 3,6% no período, enquanto as picapes médias acumulam alta de 2,4%. Na outra ponta, as picapes compactas registram queda de 6,8%.

Entre os veículos usados, os preços permaneceram praticamente estáveis em agosto, com recuo médio de 0,1% frente a julho. O resultado sucede a queda de 1% observada no mês anterior. Em 12 meses, os usados acumulam redução média de 3,9%. SUVs e picapes compactas apresentam as maiores quedas, de 7,4% cada, seguidos pelos crossovers, com recuo de 7,1%. Os hatchbacks, por outro lado, ficaram estáveis no período.

Publicidade
TAGS:
Carros
Economia
Financiamento
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).