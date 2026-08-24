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Financiamento de veículos atinge maior volume para julho em 18 anos, aponta Trillia

Mercado financiou 674,7 mil veículos no mês, alta de 5,6% em um ano; prazo médio também aumentou, enquanto preços de novos e usados recuaram

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 15h13 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h48
Carros
 (Veja/VEJA)
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O financiamento de veículos alcançou em julho o maior volume para o mês desde 2008. Ao todo, 674.735 unidades foram financiadas, alta de 5,6% em relação a julho de 2025, segundo levantamento da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial. No acumulado de janeiro a julho, foram 4,45 milhões de operações, crescimento de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado representa uma média superior a 21 mil veículos financiados por dia e mostra um mercado de crédito automotivo aquecido, especialmente entre os automóveis leves. A categoria respondeu por 479.987 operações em julho, sendo 124.933 veículos novos e 355.054 usados, avanço de 6,1% em relação ao mesmo mês de 2025. “O financiamento de veículos segue em trajetória de alta e, em julho, registrou uma média de mais de 21 mil unidades por dia”, afirma Bruno Saldanha, gerente de Produtos na Trillia.

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As motocicletas também contribuíram para o avanço. Foram 163.587 financiamentos em julho, alta de 8,8% em um ano, enquanto os veículos pesados registraram 30.005 operações, crescimento de 15,5%. Entre os pesados, foram 14.670 unidades novas e 15.335 usadas.

São Paulo concentrou o maior número de financiamentos no país, com 171.408 operações no mês. Minas Gerais apareceu na sequência, com 61.433, seguido por Paraná, com 52.624, Santa Catarina, com 46.957, e Rio de Janeiro, com 34.593.

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Crédito mais longo

O crescimento do financiamento também veio acompanhado por uma mudança no perfil das operações. O prazo médio passou de 45 meses em julho de 2025 para 47 meses em julho deste ano, sinalizando que consumidores estão distribuindo o pagamento dos veículos por períodos mais longos. Entre os veículos de 0 a 3 anos e de 4 a 8 anos, o prazo médio chegou a 51 meses. Nos veículos novos, ficou em 43 meses.

O desempenho foi especialmente forte entre os veículos novos. O financiamento dessa categoria cresceu 21% em julho na comparação anual, chegando a 124,9 mil unidades. Entre os usados, os veículos com até três anos de uso avançaram 11,8%, enquanto aqueles com mais de 12 anos tiveram alta de 15,9%.

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Veículos também estão mais baratos

Ao mesmo tempo em que o crédito para compra de veículos ganha força, os preços de transação recuaram em julho. Segundo a Tabela Auto B3, os veículos 0 km ficaram, em média, 1,2% mais baratos na comparação com junho. Em 12 meses, a queda média chegou a aproximadamente 4,7%. Entre os usados, a retração mensal foi de 1%, também com queda acumulada de 4,7% em 12 meses. SUVs, crossovers e pickups estiveram entre as categorias com maiores reduções.

O movimento cria uma combinação favorável para o mercado. Mais veículos financiados, prazos maiores e preços médios menores. Para o consumidor, porém, o custo total da operação continua dependendo das condições de crédito e das taxas praticadas pelas instituições financeiras.

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