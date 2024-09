Fim do saque-aniversário do FGTS recebe aval de Lula, diz Marinho

O Palácio do Planalto, segundo o ministro, deve propor um novo formato para que o trabalhador do setor privado possa ter mais acesso a crédito consignado, aquele que é pago com descontos direto no salário. “Ele [Lula] está me cobrando. Cadê o consignado? Porque nós, aqui, nós vamos oferecer um direito a pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar”, disse Marinho, em entrevista à TV Globo na quinta-feira, 12.

O saque-aniversário do FGTS foi criado em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. Essa modalidade permite que o trabalhador acesse recursos do FGTS sem que tenha sido demitido ou que cumpra outros requisitos legais, como aposentadoria ou compra da casa própria. Nesta modalidade de saque, o trabalhador pode resgatar uma parte do seu saldo de FGTS no seu aniversário; mas, em caso de demissão, ele fica só com a multa de 40%. As regras também permitem a contratação junto aos bancos de operações de antecipação dos saques, na modalidade de empréstimo.