Fim da 6×1 é uma discussão séria que acabou reduzida a disputa política, dizem entidades empresariais

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O fim da jornada 6×1 e a redução da semana de trabalho para cinco dias, aprovadas pelo Senado, geram grande preocupação entre as entidades empresariais. Setores como indústria, comércio e serviços alertam para o aumento inevitável de custos, que podem ser repassados aos consumidores em até 6% nos preços finais. A medida foi criticada por ter sido aprovada em período eleitoral, sem o devido debate técnico.

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Com fim da escala de trabalho 6×1, entidades empresariais alertam para aumento inevitável de custos e de preços

Naturalmente preocupada com a agora aprovada redução da jornada de trabalho no Brasil e da escala de seis dias para cinco dias de trabalho semanais, representantes da indústria, do comércio e dos serviços alertam para os vários impactos que virão com a mudança por conta do aumento de custos inevitável.

A Confederação Nacional das Indústrias (CNI), por exemplo, calculou que o aumento de custos com contratações pode levar a elevações de até 6% nos preços dos produtos nas prateleiras para os consumidores.

As grandes entidades empresariais também destacam que se trata de um tema delicado que, aprovado no afã das eleições, acabou não recebendo a discussão técnica que merecia. Em todos os principais posicionamentos emitidos por elas, seus porta-vozes afirmam que o ideal é que está decisão deveria ter sido tomada fora de um período eleitoral.

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“Respeito a decisão do Senado, mas considero preocupante a aprovação de uma proposta que põe fim à jornada de trabalho vigente sem um debate aprofundado sobre seus impactos no setor produtivo”, disse Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que representa os comerciantes do estado, em sua grande maioria micro e pequenos negócios.

“Sempre reconheci a legitimidade dessa discussão, mas defendi que ela ocorresse após o período eleitoral, justamente para evitar que um tema de tamanha relevância fosse contaminado por interesses eleitorais e pela busca de votos. Esse diálogo, infelizmente, não aconteceu”, acrescenta.

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Paulo Skaf, presidente da Fiesp, a federação das indústrias de São Paulo, chamou o projeto de ‘PEC Boca de Urna’ e pontuou o mesmo em um posicionamento público divulgado ainda na noite da quarta-feira, pouco depois da aprovação da medida no Senado.

“Nossa posição sempre foi a de que um tema dessa magnitude exigia debate profundo e fora do calendário eleitoral, sem o risco de se tornar uma ‘PEC Boca de Urna'”, disse, reforçando os aumentos de custo e também a tendência de que quem acabe “ganhando” seja o mercado informal, com a migração dos empregados para ele.

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“Nenhum país no mundo engessou a escala de trabalho na sua Constituição”, acrescenta Skaf. “Decisões açodadas têm um preço alto e, infelizmente, essa conta será paga por toda a sociedade.”

Fim da escala 6×1

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Aumento de 6% nos preços

A CNI, que representa as indústrias em nível nacional pontua o mesmo. “A mudança aprovada em pleno período eleitoral representa um retrocesso para o Brasil, que já sofre com baixa produtividade e falta de competitividade no mercado internacional”, disse a entidade das indústrias em um comunicado divulgado ainda na quarta-feira, 14, antes de a votação ser concluída no Senado, no fim da noite do mesmo dia.

Nas contas dela, a redução da jornada das 44 horas semanais atuais para 40 horas semanais, com manutenção dos salários, elevará os custos de produção da indústria até 267 bilhões de reais, o que, traduzindo para o consumidor, significa uma alta média de 6,2% nos preços finais dos produtos. Só no supermercado, a alta seria de 5,7% mais caras. Em casos como o de roupas e calçados, pode chegar a 6,6%.

“Os impactos para a sociedade são extraordinários e começarão a ser sentidos tão logo a lei comece a vigorar”, disse Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, associação que representa bares e restaurantes de todo o país, que afirma que muitos estabelecimentos devem acabar fechando as portas ou reduzindo os dias de operação.

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Isto porque, para que os negócios continuem abrindo nos seis ou sete dias em que funcionam, mas agora precisando de mais pessoas para isso, a conta de entidade é que o país precisaria de mais de 3 milhões de trabalhadores novos. Atualmente, são cerca de 15 milhões de pessoas qeu trabalham na escala 6×1, de acordo com a Abrasel. “Onde encontrar essa mão de obra? Certamente não há essa mão de obra sobrando. Vai ser um rouba-monte”, diz Solmucci.