Fim de uma era: o maior avião do mundo foi destruído pela Rússia

Pelo Twitter, a Ucrânia informou que vai reconstruir o avião. A restauração do avião, conhecido também como Mriya (sonho, em ucraniano) levará mais de 5 anos a um custo de mais de 3 bilhões de dólares. A Ukroboronprom disse em comunicado que visa cobrar a Rússia sobre o reparo do avião. “Os invasores destruíram o avião, mas não serão capazes de destruir nosso sonho comum”, disse Ukroboronprom. “Mriya definitivamente renascerá.”

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022