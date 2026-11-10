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Fim de imposto sobre petróleo pode abrir buraco de quase R$ 3 bilhões por mês

Arrecadação somou 15,8 bilhões de reais desde março; TCU questionou os cálculos do governo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h00
Sete países da Opep+ decidiram elevar a produção de petróleo em 188 mil barris/dia a partir de agosto
Plataforma de petróleo (Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images)
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O governo federal corre o risco de perder uma fonte de arrecadação de quase 3 bilhões de reais mensais caso encerre, em dezembro, a cobrança do imposto de 12% sobre a exportação de petróleo bruto. Dados inéditos fornecidos pela Receita Federal ao Radar Econômico, de VEJA, mostram que a tributação gerou uma arrecadação estimada de 15,8 bilhões de reais entre março e outubro. Apenas nos dois últimos meses, foram 5,85 bilhões de reais, uma média de 2,93 bilhões por mês.

A arrecadação ganhou velocidade ao longo do ano. Depois de registrar valores residuais em março e abril, o imposto rendeu 1,05 bilhão de reais em maio, 3,77 bilhões em junho, 3,16 bilhões em julho, 1,95 bilhão em agosto, 2,94 bilhões em setembro e 2,91 bilhões em outubro. O ritmo recente ajuda a dimensionar o tamanho da receita que deixaria de ingressar nos cofres públicos caso a cobrança fosse encerrada e não houvesse compensações. Não se trata, porém, de uma projeção oficial para 2027, mas de uma referência baseada nos recolhimentos estimados mais recentes.

O problema é que as contas do imposto já haviam despertado a atenção do Tribunal de Contas da União. Em setembro, o TCU apontou risco de frustração de 2,5 bilhões de reais na estimativa original de arrecadação, de 15,6 bilhões de reais, associada à cobrança criada em março. Segundo o tribunal, o Ministério da Fazenda considerou um volume de exportações de 2,5 milhões de barris diários, superior à média de 2,1 milhões registrada nos primeiros quatro meses de 2026. O TCU recomendou uma revisão das premissas utilizadas pelo governo.

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Os novos números da Receita não permitem concluir, isoladamente, se a estimativa original foi cumprida. A previsão examinada pelo tribunal se referia a um período diferente, e há uma defasagem de até sessenta dias entre a exportação e o recolhimento do tributo. Questionada sobre a revisão dos cálculos e a previsão de arrecadação para novembro e dezembro, a Receita orientou a reportagem a procurar o Ministério da Fazenda. A pasta informou que a demanda permanece em análise pela área técnica.

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A discussão ganha importância porque o governo decidiu manter o imposto sobre as exportações de petróleo até 31 de dezembro, sob a justificativa de proteger o abastecimento doméstico de combustíveis. Ao mesmo tempo, prorrogou até 9 de dezembro a desoneração da gasolina e do etanol, acompanhada de uma subvenção aos produtores do biocombustível. O impacto fiscal adicional estimado dessas medidas é de aproximadamente 3,57 bilhões de reais em trinta dias.

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A combinação expõe um dilema para a política econômica. A tributação das exportações ajuda a sustentar receitas extraordinárias em um momento no qual o governo tenta evitar aumentos dos combustíveis e preservar as contas públicas. Mas a continuidade da cobrança depende de decisões regulatórias e permanece sujeita a questionamentos judiciais. Por enquanto, a Fazenda ainda não informou quanto pretende arrecadar nos últimos meses do ano nem como planeja substituir a receita se o imposto deixar de vigorar.

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