O valor bilionário que o fim das bets pode devolver por ano ao orçamento das famílias

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A proibição das apostas online no Brasil pode injetar até R$ 40 bilhões anuais no orçamento familiar, dinheiro antes destinado às casas de apostas. Esse montante pode agora ser direcionado para consumo, poupança ou quitação de dívidas, com os primeiros impactos já sendo observados em movimentações financeiras. Entenda o potencial dessa mudança.

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A proibição das plataformas de apostas online no Brasil pode deixar até cerca de 40 bilhões de reais por ano no orçamento das famílias brasileiras. A estimativa considera o volume que até então ficava com as empresas do setor como resultado líquido das apostas e que, com a interrupção das operações, pode ser direcionado para consumo, poupança ou pagamento de dívidas.

A conta parte de dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No primeiro semestre de 2026, o mercado regulado de apostas de quota fixa registrou GGR (Gross Gaming Revenue, ou receita bruta dos jogos) de 20,2 bilhões de reais. Naquele período, 84 operadores e 196 marcas estavam autorizados a atuar no país. O GGR representa, de forma simplificada, a diferença entre o dinheiro apostado e os prêmios pagos aos jogadores. Por isso, o indicador permite estimar quanto efetivamente ficou com as casas de apostas e, na outra ponta, quanto os apostadores perderam.

Segundo a Folha de S.Paulo, se o resultado do primeiro semestre fosse repetido na segunda metade do ano, o montante chegaria a 40,4 bilhões de reais em 12 meses. Isso equivale a aproximadamente 110 milhões de reais por dia ou 770 milhões de reais por semana que deixavam o orçamento dos apostadores.

Dinheiro pode voltar para consumo e pagamento de dívidas

A destinação desses recursos é agora uma das questões acompanhadas pelo mercado. Sem as plataformas reguladas, parte do dinheiro anteriormente direcionado às apostas pode voltar para compras de bens e serviços, quitação de dívidas ou formação de poupança.

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Conforme reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, os primeiros efeitos já começaram a aparecer nas movimentações financeiras. Dados do Ministério da Fazenda apontam redução das transações via Pix destinadas às bets após a adoção da medida. O governo afirma ter identificado também indícios de migração do dinheiro para outros setores da economia, embora ainda não tenha divulgado dados consolidados sobre esse movimento.

A avaliação, porém, ainda exige cautela. Um técnico do Banco Central ouvido pela publicação afirmou que é necessário observar um período maior antes de atribuir a redução das transações exclusivamente ao fim das bets, já que o Pix também apresenta oscilações sazonais. Instituições financeiras consultadas pelo jornal também chegaram a resultados diferentes nas primeiras análises.

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O potencial impacto sobre o varejo é particularmente relevante. Estudo da Universidade de São Paulo (USP) em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), citado pelo Sebrae, estima que as apostas tenham reduzido entre 120 bilhões de reais e 141 bilhões de reais da atividade econômica brasileira no último ano, considerando efeitos mais amplos sobre a circulação de recursos.