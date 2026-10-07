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O valor bilionário que o fim das bets pode devolver por ano ao orçamento das famílias

Estimativa considera dinheiro perdido por apostadores no mercado regulado; recursos podem migrar para consumo, poupança e pagamento de dívidas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h07 | Atualizado em 7 out 2026, 14h18
Eleitores se mostram majoritariamente contrários a Bets
Aplicativo de apostas esportivas (South Agency/Getty Images)
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A proibição das plataformas de apostas online no Brasil pode deixar até cerca de 40 bilhões de reais por ano no orçamento das famílias brasileiras. A estimativa considera o volume que até então ficava com as empresas do setor como resultado líquido das apostas e que, com a interrupção das operações, pode ser direcionado para consumo, poupança ou pagamento de dívidas.

A conta parte de dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No primeiro semestre de 2026, o mercado regulado de apostas de quota fixa registrou GGR (Gross Gaming Revenue, ou receita bruta dos jogos) de 20,2 bilhões de reais. Naquele período, 84 operadores e 196 marcas estavam autorizados a atuar no país. O GGR representa, de forma simplificada, a diferença entre o dinheiro apostado e os prêmios pagos aos jogadores. Por isso, o indicador permite estimar quanto efetivamente ficou com as casas de apostas e, na outra ponta, quanto os apostadores perderam.

Segundo a Folha de S.Paulo, se o resultado do primeiro semestre fosse repetido na segunda metade do ano, o montante chegaria a 40,4 bilhões de reais em 12 meses. Isso equivale a aproximadamente 110 milhões de reais por dia ou 770 milhões de reais por semana que deixavam o orçamento dos apostadores.

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Dinheiro pode voltar para consumo e pagamento de dívidas

A destinação desses recursos é agora uma das questões acompanhadas pelo mercado. Sem as plataformas reguladas, parte do dinheiro anteriormente direcionado às apostas pode voltar para compras de bens e serviços, quitação de dívidas ou formação de poupança.

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Conforme reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, os primeiros efeitos já começaram a aparecer nas movimentações financeiras. Dados do Ministério da Fazenda apontam redução das transações via Pix destinadas às bets após a adoção da medida. O governo afirma ter identificado também indícios de migração do dinheiro para outros setores da economia, embora ainda não tenha divulgado dados consolidados sobre esse movimento.

A avaliação, porém, ainda exige cautela. Um técnico do Banco Central ouvido pela publicação afirmou que é necessário observar um período maior antes de atribuir a redução das transações exclusivamente ao fim das bets, já que o Pix também apresenta oscilações sazonais. Instituições financeiras consultadas pelo jornal também chegaram a resultados diferentes nas primeiras análises.

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O potencial impacto sobre o varejo é particularmente relevante. Estudo da Universidade de São Paulo (USP) em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), citado pelo Sebrae, estima que as apostas tenham reduzido entre 120 bilhões de reais e 141 bilhões de reais da atividade econômica brasileira no último ano, considerando efeitos mais amplos sobre a circulação de recursos.

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