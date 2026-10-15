ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Fim da escala 6×1 terá regras especiais para empresas de ônibus e transportadoras

Setor poderá negociar a distribuição de folgas para manter operações aos fins de semana, mas terá de reduzir jornadas sem cortar salários

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h05 | Atualizado em 15 out 2026, 10h15
Dois ônibus elétricos articulados verdes e amarelos, com portas abertas, estacionados em uma rua sob céu azul com nuvens esparsas. À direita, árvores e postes de luz.
Ônibus elétricos (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Fim da escala 6×1 terá regras especiais para empresas de ônibus e transportadoras Priorize VEJA no Google

As empresas de ônibus e de transporte de cargas poderão adotar escalas diferenciadas de trabalho após o fim da jornada 6×1, mas não estarão dispensadas da redução da carga horária semanal. A mudança está prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, aprovada pelo Senado na quarta-feira, 14, e que agora aguarda promulgação pelo Congresso Nacional.

A proposta permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam formas excepcionais de distribuição e compensação das folgas. A medida busca atender setores que precisam manter operações aos sábados, domingos e feriados, como o transporte coletivo urbano, as viagens rodoviárias e a movimentação de cargas.

A flexibilização, entretanto, não significa autorização para manter as jornadas atuais. O texto prevê a redução gradual do limite semanal de 44 para 42 horas, dois meses após a promulgação, e posteriormente para 40 horas, depois de mais 12 meses. Os salários e pisos salariais deverão ser preservados.

Siga

Fim da escala 6×1

Continua após a publicidade

Como funcionarão as novas escalas?

A PEC estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. Para atividades que exigem funcionamento contínuo, acordos coletivos poderão prever regimes compensatórios, desde que garantam uma média de dois dias de repouso semanal ao longo do mês e pelo menos uma folga a cada semana.

Na prática, isso permitirá que motoristas e outros profissionais sejam escalados para trabalhar aos fins de semana, desde que os períodos de descanso sejam reorganizados conforme as novas exigências. O texto também abre espaço para que uma legislação posterior estabeleça condições específicas para determinadas atividades. No caso dos motoristas profissionais, as novas regras deverão ser conciliadas com a Lei do Motorista, que já disciplina períodos de direção, intervalos e descanso.

Continua após a publicidade

A redução da jornada representa um desafio operacional para as transportadoras, que precisarão manter a oferta de viagens e entregas com menos horas disponíveis por funcionário. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a redução para 40 horas semanais poderá elevar em aproximadamente 15% os custos relacionados aos motoristas. A entidade afirma que a mão de obra representa 43,1% das despesas totais do transporte coletivo urbano.

A mudança também poderá atingir os contratos de concessão de ônibus com prefeituras e governos estaduais. A PEC prevê mecanismos de adaptação contratual para preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços, com prazo de até um ano para os ajustes previstos no texto. Para as empresas, o desafio será reorganizar equipes, negociar novas escalas e avaliar a necessidade de contratações adicionais. Já para os trabalhadores, a redução da jornada poderá representar mais tempo de descanso sem perda salarial, enquanto os passageiros dependerão da capacidade das operadoras de manter a regularidade dos serviços.

Publicidade
TAGS:
Economia
Escala 6x1
Trabalho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).