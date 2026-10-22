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Fim da escala 6×1 põe mais de 40 mil pizzarias diante de nova conta

Setor terá de reorganizar equipes para manter atendimento noturno e nos fins de semana; reforma tributária amplia desafios

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h00
Baco Pizzaria: sugestões do cardápio de pizzas feitas à moda napolitana
(Telmo Ximenes/VEJA)
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Fim da escala 6×1 põe mais de 40 mil pizzarias diante de nova conta Priorize VEJA no Google

O fim da escala 6×1 começou a movimentar um dos segmentos mais tradicionais da alimentação fora de casa. Com mais de 40 mil pizzarias em funcionamento no Brasil, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o setor se prepara para reorganizar as escalas de trabalho sem comprometer o atendimento nos horários de maior movimento.

A preocupação tem uma particularidade: diferentemente do comércio convencional, boa parte das pizzarias concentra suas vendas à noite e nos fins de semana, justamente quando a necessidade de funcionários é maior.

A nova regra constitucional, promulgada em 16 de outubro, prevê dois dias de descanso remunerado por semana, em média, com a transição começando em dezembro. A jornada máxima também será reduzida gradualmente, das atuais 44 para 42 horas semanais e, posteriormente, para 40 horas, sem redução salarial.

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Convenções e acordos coletivos poderão estabelecer regimes de compensação, respeitando os limites de jornada e descanso previstos na nova legislação.

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Para auxiliar os empresários, a Apubra elaborou um guia prático gratuito sobre a mudança, com orientações para reorganização de equipes e planejamento dos custos operacionais.

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O desafio não termina na folha de pagamento. As pizzarias também terão de se adaptar à reforma tributária, cuja próxima etapa começa em 2027. A associação está negociando uma parceria com um escritório especializado para orientar seus associados sobre a transição.

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O setor ainda não apresentou uma estimativa consolidada de quanto as mudanças poderão acrescentar aos custos de operação ou se haverá repasse aos consumidores.

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