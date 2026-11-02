Fim da escala 6×1 pode disparar corrida por galpões logísticos

O fim da escala de trabalho 6×1 pode provocar uma nova corrida por galpões logísticos no Brasil. A mudança na jornada dos trabalhadores, promulgada pelo Congresso em outubro, tende a alterar a estrutura de custos do varejo e favorecer a expansão do comércio eletrônico. Segundo projeção da Sort Investimentos, companhia que administra mais de 3 bilhões de reais em ativos logísticos, a demanda por esses imóveis poderá crescer até 30% com a reorganização das operações comerciais.

A avaliação é que estabelecimentos físicos, especialmente aqueles que funcionam aos sábados e domingos, precisarão reorganizar turnos e, em determinados casos, ampliar equipes para preservar o horário de atendimento. Já o comércio eletrônico poderá concentrar parte maior das vendas em estruturas de armazenagem e distribuição, aumentando a procura por centros logísticos próximos aos grandes mercados consumidores.

O movimento encontra um setor que já opera com pouca capacidade ociosa. De acordo com levantamento da consultoria imobiliária CBRE, a taxa de vacância dos galpões logísticos de São Paulo caiu para apenas 4% no terceiro trimestre. Nos primeiros nove meses do ano, foram locados 3 milhões de metros quadrados, recorde para o período. O comércio eletrônico respondeu por mais da metade das locações, enquanto os aluguéis pedidos de imóveis de alto padrão subiram 8% em relação a 2025.

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Para Renato Monteiro, fundador da Sort Investimentos, a alteração das jornadas poderá acelerar uma transformação que já estava em curso no varejo. “Uma loja de rua precisa manter funcionários durante todo o horário de atendimento, inclusive aos sábados e, em muitos casos, aos domingos”, afirma. A empresa administra um portfólio de mais de 553 mil metros quadrados de galpões e vê espaço para uma expansão expressiva do segmento logístico.

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A mudança foi estabelecida pela Emenda Constitucional 141, promulgada em 16 de outubro. A partir de dezembro, os trabalhadores terão direito a dois dias de repouso semanal remunerado, enquanto a jornada máxima cairá inicialmente de 44 para 42 horas, chegando a 40 horas após mais um ano. A redução ocorrerá sem diminuição salarial, o que exigirá adaptações das empresas mais dependentes de mão de obra.

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A projeção de aumento de até 30% na demanda por galpões é uma estimativa da Sort, e não um resultado já observado no mercado. Seu alcance dependerá da reação dos varejistas, do ritmo de crescimento das compras digitais e da capacidade das operações logísticas de absorver os próprios custos da nova legislação. Ainda assim, a combinação de maior pressão sobre os custos do comércio físico e baixa disponibilidade de imóveis de armazenagem poderá tornar a disputa pelos melhores espaços ainda mais intensa em 2027.