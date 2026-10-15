Fim da escala 6×1 muda a jornada de quem já trabalha na 5×2? Entenda
Redução das horas depende da carga semanal atual; quem trabalha 44 horas em cinco dias também será alcançado pela mudança
Quem já trabalha cinco dias por semana e folga dois poderá ter redução de jornada com o fim da escala 6×1. A mudança depende da quantidade de horas cumpridas atualmente. A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. O texto estabelece dois dias de repouso semanal remunerado e reduz a duração máxima semanal do trabalho, preservando os salários.
“Quem já cumpre a escala 5×2, mas com carga de 44 horas semanais (fazendo quase 9 horas por dia), terá sim a jornada reduzida para 42 horas após 60 dias da promulgação e para 40 horas ao final da transição, sem qualquer corte no salário”, explica Lúcio Las Casas, coordenador da área Trabalhista do Marcelo Tostes Advogados.
A escala indica a distribuição dos dias de trabalho e descanso, mas não determina, sozinha, a quantidade de horas trabalhadas. Por isso, duas pessoas na escala 5×2 podem cumprir jornadas semanais diferentes.
Uma jornada de 44 horas dividida igualmente entre cinco dias corresponde a oito horas e 48 minutos de trabalho por dia, sem contar o intervalo para refeição. É o caso de quem trabalha mais de oito horas de segunda a sexta para compensar o sábado.
Com o limite final de 40 horas semanais, a distribuição igual pelos mesmos cinco dias corresponderá a oito horas diárias. A organização dos horários deverá observar as regras aplicáveis ao contrato e à categoria.
Quem já faz 40 horas não ganha redução automática
Para quem já cumpre oito horas por dia, durante cinco dias da semana, a jornada soma 40 horas. Nesse caso, o novo limite semanal não determina que o expediente seja encurtado novamente.
A mesma distinção vale para jornadas inferiores a 40 horas. A redução do teto constitucional não significa que todos os contratos terão uma diminuição proporcional da carga de trabalho.
“É importante destacar também que profissionais em cargos de confiança ou com altos salários e diploma superior (os chamados trabalhadores ‘hipersuficientes’) continuam sujeitos às suas regras especiais de contrato”, afirma o especialista.
Quando começa a mudança
A aprovação não altera imediatamente os expedientes. A proposta ainda precisa ser promulgada pelo Congresso e publicada oficialmente.
Pelo calendário de transição, o limite semanal cairá para 42 horas após sessenta dias. Depois de mais doze meses, chegará a 40 horas, sem redução salarial. Até a entrada em vigor das novas disposições, continuam valendo as regras atuais.