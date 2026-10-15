Fim da escala 6×1 muda a jornada de quem já trabalha na 5×2? Entenda

Quem já trabalha cinco dias por semana e folga dois poderá ter redução de jornada com o fim da escala 6×1. A mudança depende da quantidade de horas cumpridas atualmente. A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. O texto estabelece dois dias de repouso semanal remunerado e reduz a duração máxima semanal do trabalho, preservando os salários.

“Quem já cumpre a escala 5×2, mas com carga de 44 horas semanais (fazendo quase 9 horas por dia), terá sim a jornada reduzida para 42 horas após 60 dias da promulgação e para 40 horas ao final da transição, sem qualquer corte no salário”, explica Lúcio Las Casas, coordenador da área Trabalhista do Marcelo Tostes Advogados.

A escala indica a distribuição dos dias de trabalho e descanso, mas não determina, sozinha, a quantidade de horas trabalhadas. Por isso, duas pessoas na escala 5×2 podem cumprir jornadas semanais diferentes.

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Uma jornada de 44 horas dividida igualmente entre cinco dias corresponde a oito horas e 48 minutos de trabalho por dia, sem contar o intervalo para refeição. É o caso de quem trabalha mais de oito horas de segunda a sexta para compensar o sábado.

Com o limite final de 40 horas semanais, a distribuição igual pelos mesmos cinco dias corresponderá a oito horas diárias. A organização dos horários deverá observar as regras aplicáveis ao contrato e à categoria.

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Quem já faz 40 horas não ganha redução automática

Para quem já cumpre oito horas por dia, durante cinco dias da semana, a jornada soma 40 horas. Nesse caso, o novo limite semanal não determina que o expediente seja encurtado novamente.

A mesma distinção vale para jornadas inferiores a 40 horas. A redução do teto constitucional não significa que todos os contratos terão uma diminuição proporcional da carga de trabalho.

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“É importante destacar também que profissionais em cargos de confiança ou com altos salários e diploma superior (os chamados trabalhadores ‘hipersuficientes’) continuam sujeitos às suas regras especiais de contrato”, afirma o especialista.

Quando começa a mudança

A aprovação não altera imediatamente os expedientes. A proposta ainda precisa ser promulgada pelo Congresso e publicada oficialmente.

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Pelo calendário de transição, o limite semanal cairá para 42 horas após sessenta dias. Depois de mais doze meses, chegará a 40 horas, sem redução salarial. Até a entrada em vigor das novas disposições, continuam valendo as regras atuais.