Fim da escala 6×1 muda a compensação de horas? Entenda o que prevê a PEC

A proposta que acaba com a escala 6×1 mantém a possibilidade de compensar horários por acordo ou convenção coletiva de trabalho. A aprovação, porém, não significa que todas as modalidades de banco de horas continuarão funcionando sem alterações. Os regimes precisarão ser compatíveis com os novos limites de jornada e descanso.

A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira, 14, e segue para promulgação pelo Congresso. O texto reduz progressivamente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, estabelece dois dias de repouso semanal remunerado e proíbe a redução salarial.

“A PEC prevê expressamente a possibilidade de compensação de horários mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entretanto, o texto não disciplina integralmente o funcionamento do banco de horas, de modo que sua aplicação deverá ser analisada à luz das regras da CLT e dos instrumentos coletivos aplicáveis”, explica Platon Neto, professor de Direito Processual do Trabalho, ex-juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) e sócio do escritório Lara Martins Advogados.

O banco de horas permite registrar horas trabalhadas além da jornada para compensá-las posteriormente com períodos de descanso, conforme as regras aplicáveis. Com a mudança constitucional, será necessário verificar como cada sistema se ajusta aos limites de trabalho e às exigências de repouso.

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Banco de horas não permanece automaticamente igual

A previsão de compensação no texto não basta para concluir que todos os modelos utilizados atualmente estarão preservados nas mesmas condições.

“Não é possível afirmar que todas as modalidades atuais de banco de horas permanecerão automaticamente inalteradas. Será necessário verificar a compatibilidade de cada regime de compensação com os novos limites de jornada e descanso, observando as exigências legais e coletivas pertinentes”, afirma Neto.

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A análise deverá considerar tanto a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto os acordos e convenções coletivas aplicáveis à categoria. Portanto, a forma de registrar e compensar horas deverá ser examinada em conjunto com as regras de duração do trabalho e de descanso.

“A compensação continua prevista, mas sua aplicação deverá respeitar a nova disciplina constitucional”, diz Neto.

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Quando começam as mudanças

A aprovação no Senado não altera imediatamente as jornadas. O texto ainda depende de promulgação pelo Congresso, etapa que não exige sanção do presidente da República.

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Sessenta dias após a promulgação, passam a valer o limite de 42 horas semanais e os dois dias de repouso remunerado. Depois de mais doze meses, o limite semanal cai para 40 horas, sem redução salarial. Os prazos de adaptação, portanto, começam a ser contados a partir da promulgação, e não da votação.