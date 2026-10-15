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Fim da escala 6X1: médicos terão regulamentação diferenciada; entenda

Trabalhadores do setor da saúde ainda precisam de lei complementar a ser votada pelo Congresso

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 08h30 | Atualizado em 15 out 2026, 08h57
Médico usa o console de um equipamento de cirurgia robótico
Caso o médico tenha um salário superior a 2,5 vezes o teto do INSS, que é equivalente a 21.188,87 reais por mês, ele fica totalmente fora da lei que coloca o fim da escala 6X1 (MoMo Productions/Getty Images)
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O Senado aprovou nesta quarta-feira, 14, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6×1. A proposta foi aprovada em dois turnos, com a mesma votação em ambos: 75 votos favoráveis e apenas um contrário. A PEC vai à promulgação.

Com a aprovação, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado de dois dias, um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial. No entanto, os médicos possuem dois pontos que podem deixa-los de fora da regra geral do fim da escala 6X1.

Fim da escala 6×1

A primeira é que trabalhadores da área de saúde terão regras diferenciadas que serão definidas em uma lei complementar. Ainda assim, a lei complementar deve respeitar o limite de 40 horas semanais e um total de 8 folgas no acumulado do mês de quarto semanas.

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No entanto, caso o médico tenha um salário superior a 2,5 vezes o teto do INSS, que é equivalente a 21.188,87 reais por mês, ele fica totalmente fora da lei que coloca o fim da escala 6X1. Ou seja, para o médico ter direito a 8 folgas em um mês de quarto semanas garantido por lei, ele precisa receber um salário inferior a 21 mil mês. A lei que vai regulamentar essas folgas ainda deve ser aprovada pelo Congresso.

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