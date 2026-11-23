A menos de um mês da primeira etapa de implementação da nova jornada de trabalho, o governo federal deve divulgar nesta segunda-feira, 23, orientações adicionais para a aplicação do modelo 5×2. A iniciativa ficará a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que prepara uma portaria para detalhar aspectos da regulamentação assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quinta-feira.

A mudança começará a valer em 16 de dezembro, quando o teto de horas trabalhadas por semana será reduzido de 44 para 42. O novo limite deverá ser respeitado sem cortes na remuneração e com a concessão de dois dias de repouso remunerado. A transição será concluída em dezembro de 2027, quando a carga máxima de trabalho passará a ser de 40 horas semanais.

A alteração alcançará diferentes grupos de trabalhadores. Pelas estimativas do governo, a medida beneficiará 14,8 milhões de trabalhadores que atualmente cumprem a escala 6×1. Outros 21,7 milhões, que já trabalham cinco dias por semana, também serão afetados pela redução do limite de jornada, atualmente de 44 horas semanais. As disposições abrangem empregados urbanos, rurais e domésticos, além de trabalhadores avulsos, quando aplicáveis.

Um dos desafios da regulamentação será definir como as duas folgas deverão ser organizadas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou que convenções e acordos coletivos poderão estabelecer alternativas para a distribuição dos descansos. A possibilidade de concentrar as folgas em momentos distintos dentro de um intervalo mensal, por exemplo, será admitida para empregadores que tenham dificuldades para conceder os dois dias na mesma semana. Nesse caso, porém, será obrigatório assegurar oito dias de descanso ao longo de 30 dias, sem desrespeitar o repouso mínimo constitucional.

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A portaria também deverá abordar situações em que a organização do expediente foge do padrão convencional. É o caso de hospitais e serviços de segurança, que frequentemente adotam plantões de 12 horas seguidos por 36 horas de intervalo. Esse formato continuará autorizado, mas terá de ser compatibilizado com os novos parâmetros de duração do trabalho, com compensação ou pagamento das horas excedentes, conforme a negociação coletiva.

Já nos turnos ininterruptos de revezamento, presentes em atividades como transporte e aviação, a regulamentação deverá considerar as particularidades de cada categoria. O decreto preserva, como regra, o expediente de seis horas diárias nesses regimes, ressalvadas as condições estabelecidas em instrumentos coletivos e o cumprimento dos limites previstos na emenda constitucional.

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Mudanças também afetam remuneração

Além da reorganização dos períodos de trabalho, a transição provocará uma alteração na forma de calcular o valor da hora trabalhada. O divisor atualmente utilizado para transformar o salário mensal em remuneração horária é 220. Com o limite semanal de 42 horas, esse parâmetro será substituído por 210. Na etapa final da mudança, quando a jornada chegar a 40 horas, o divisor passará a ser 200.

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Na prática, como os salários não poderão ser reduzidos, a diminuição do divisor elevará o valor correspondente a cada hora de serviço. A alteração terá reflexos também sobre os pagamentos de horas extras e adicionais noturnos. Para quem trabalha menos de 40 horas por semana, poderá ser utilizado um divisor ainda menor, desde que prevaleça o cálculo mais vantajoso para o empregado.

Supremo ainda precisa analisar as ações

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O cronograma de implementação também é objeto de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF). Em decisão provisória de 12 de novembro, o ministro Flávio Dino rejeitou solicitações de organizações empresariais que pretendiam postergar a entrada em vigor das novas regras.

Na mesma decisão, o magistrado estabeleceu uma alternativa para os casos em que não houver acordo coletivo sobre a distribuição da jornada. Nesses casos, será possível concentrar as 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, com expediente diário de até 8 horas e 24 minutos. Os 24 minutos que ultrapassarem a jornada diária de oito horas não serão remunerados como horas extras nessa hipótese.

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A decisão individual ainda depende de apreciação pelo plenário do Supremo. Dino também estabeleceu prazos para que Câmara dos Deputados, Senado Federal, Advocacia-Geral da União (AGU) e Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentem suas manifestações sobre as ações em discussão. A expectativa é que o julgamento possa ocorrer em dezembro, próximo à data prevista para o início da transição.